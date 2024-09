Αποχαιρετήσαμε απόψε το 47ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, που πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 8 Σεπτεμβρίου, με την τελετή λήξης στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας (Αίθουσα Αντώνης Παπαδόπουλος) και την απονομή του Χρυσού Διόνυσου στην ταινία μικρού μήκους «Γκέκας».

Η ταινία αφηγείται τη σχέση ενός 12χρονου αγοριού με τον πατέρα του καθώς τους ακολουθεί στην περιπέτεια της ενηλικίωσης του πρώτου και της εκπαίδευσής του στο κυνήγι σε μια ορεινή περιοχή της ελληνικής επαρχίας, θίγοντας θέματα αρρενωπότητας, ταυτότητας και κοινωνικής απομόνωσης.

Τα βραβεία του Φεστιβάλ Δράμας στα διαγωνιστικά τμήματα Εθνικό Διαγωνιστικό, Διεθνές Διαγωνιστικό, Διεθνές Short and Green και Kiddo δόθηκαν σε μια τελετή που διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες και κύλησε με τον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα παρόντα όπως και στην έναρξη, να ακούει αιχμηρή κριτική και πολιτικές βολές από τους βραβευμένους δημιουργούς για το θέμα της φετινής γνωμοδοτικής επιτροπής των Οσκαρ που ορίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού προκαλώντας πόλεμο στην κινηματογραφική κοινότητα (από τη διαδικασία έχουν πλέουν αποσυρθεί όλες οι ταινίες και έχει μείνει μόνο η «Φόνισσα» ως υποψήφια), ενώ ο ίδιος επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους κάνοντας αναφορά στον διεθνή χαρακτήρα της Δράμας που αφορά όλη την Ελλάδα, καθώς και στο έργο του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ, Γιάννη Σακαρίδη και της ομάδας του.

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Φουρτούνης, του οποίου η μικρού μήκους ταινία «MJ» για ένα τράπερ της εποχής μας, έκλεψε τις εντυπώσεις και συγκέντρωσε πέντε βραβεία, μαζί και τον Αργυρό Διόνυσο, αφιέρωσε το βραβείο σκηνοθεσίας σε όλους τους σκηνοθέτες στην αίθουσα και αναφέρθηκε σε προσωπικό τόνο στον πρόεδρο του ΕΚΟΜΕ Λεωνίδα Χριστόπουλο και τους χειρισμούς στη δημιουργία του νέου φορέα για τον οπτικοακουστικό χώρο Creative Greece. Ιδιαίτερα αιχμηρό στον πολιτικό του -υπέρ της queer κοινότητας – λόγο και το σκηνοθέτη Άλκι Παπασταθόπουλος της βραβευμένης μικρού μήκους ταινίας «Honeymoon».

Σημείο αναφοράς στη φετινή τελετή απονομής και το περιστατικό λογοκρισίας στην Καβάλα όπου ματαιώθηκε η προβολή της ταινίας Αδέσποτα Κορμιά με αίτημα να μην προχωρήσει η απαγόρευση της προβολής, καθώς και ο οξύς πολιτικός λόγος του Άλκι Παπασταθόπουλου («Honeymoon») υπέρ της ελληνικής queer κοινότητας.

Σημειώνεται ότι οι δύο ταινίες που απέσπασαν φέτος τις κορυφαίες διακρίσεις στο Εθνικό αλλά και το Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα της Δράμας, εξασφαλίζουν αυτόματα το πολυπόθητο “εισιτήριο” για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Οσκαρ.

Για πρώτη φορά φέτος νωρίς στη ροή του προγράμματος του Φεστιβάλ – ήδη από την τρίτη ημέρα του, την Τετάρτη Σεπτεμβρίου – προηγήθηκε η απονομή των βραβείων στους νικητές δημιουργούς στα τμήματα Διεθνές Σπουδαστικό, Εθνικό Σπουδαστικό και Διεθνές Animation, αποσυμφορίζοντας την τελετή λήξης από τον παραδοσιακό συνωστισμό βραβείων και παρέχοντας ένα ξεχωριστό βήμα ανάδειξης της δουλειάς των σπουδαστών σε εθνικό επίπεδο.

Και μία ακόμη σημείωση: Το Short Film Hub (SFH) του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας φιλοξένησε το μεσημέρι του Σαββάτου, μία ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από το πώς οι θεσμοί μπορούν να βοηθήσουν τα ευρωπαϊκά κινηματογραφικά φεστιβάλ να αναδειχθούν και να προωθήσουν τις ευρωπαϊκές ταινίες.

Εκεί ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ, που την ερχόμενη Τετάρτη συγχωνεύεται με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου στον νέο φορέα Creative Greece, επισήμανε στοιχεία που είχε ξαναπεί στην συνέντευξη τύπου της ΕΑΚ τον Απρίλιο. Δηλαδή ότι το ΕΚΟΜΕ θα τεθεί υπό το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ενώ σε παρέμβαση της σκηνοθέτριας Ελίνας Ψύκου που μίλησε για «την υποχρηματοδότηση του ελληνικού σινεμά, καθώς το ΕΚΚ έχει το χαμηλότερο μπάτζετ στην Ευρώπη, αλλά και τις μεγάλες καθυστερήσεις, μέχρι και 17 μήνες, στις νέες αιτήσεις προς το ΕΚΟΜΕ», απάντησε ότι η μόνιμη χρηματοδότηση του ΕΚΚ θα αυξηθεί καθώς θα λαμβάνει το 50% των εσόδων του κράτους από τις πλατφόρμες στην Ελλάδα.

Για το φετινό Φεστιβάλ Δράμας θα επανέλθουμε με ένα κείμενο για όσα είδαμε κατά τη διάρκεια του.

Τα βραβεία του 47ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Χρυσός Διόνυσος: «Γκέκας» του Δημήτρη Μουτσιάκα

Αργυρός Διόνυσος – Βραβείο Σκηνοθεσίας Τώνια Μαρκετάκη: Γιώργος Φουρτούνης για το «MJ»

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: «Honeymoon» του Αλκι Παπασταθόπουλου

Βραβείο Ντοκιμαντέρ: «Στρώνουν τον Παράδεισο» του Αλκαίου Σπύρου

Βραβείο Σεναρίου: Δημήτρης Μουτσιάκας για το «Γκέκας»

Βραβείο Drama Queer: «Honeymoon» του Αλκι Παπασταθόπουλου

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας: Γιώργος Κατσής για την ταινία «MJ» του Γιώργου Φουρτούνη

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας: Νάσια Σιντέτα για το «Honeymoon» του Αλκι Παπασταθόπουλου

Βραβείο Ηχου: «Ζange» της Ιριδας Μπαγλανέα

Βραβείο Σχεδιασμού Hχου: «Ζange» της Ιριδας Μπαγλανέα

Βραβείο Μοντάζ: Δημήτρης Πολύζος για τις «Αλκυονίδες» του Αλέξανδρου Σκούρα

Βραβείο Φωτογραφίας: Γιώργος Καρβέλας για το «Γκέκας» του Δημήτρη Μουτσιάκα

Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής: Μαριλένα Ορφανού για το «Τα Περιστέρια Αρρωσταίνουν Οταν η Πόλη Φλέγεται»

Βραβείο Ενδυματολογίας Ιουλία Σταυρίδου: Μάρλι Αλειφέρη για το το «MJ» του Γιώργου Φουρτούνη

Βραβείο Σκηνογραφίας: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης για το «MJ» του Γιώργου Φουρτούνη

Βραβείο Ειδικών Εφέ: «Ζange» της Ιριδας Μπαγλανέα

Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ και Κομμώσεων: Ιωάννα Λυγίζου για το «MJ» του Γιώργου Φουρτούνη

Εύφημη Μνεία: Σαράντης Τάμπακας Καραγιάννης για την ταινία «Χρυσά Βαστά» του Φοίβου Κοντογιάννη

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Grand Prix 2023: Clamor της Σαλομέ ντε Σουζά

Βραβείο Σκηνοθεσίας: «Αυτό που Δεν Ηξερε η Μαίρη« της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη

Βραβείο EFA «ΔΡΑΜΑ 2023»: The Distance Between Us του Léo Fontaine

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης: Αυτό που Ζητάμε από ένα Άγαλμα Είναι να μην Κινείται της Δάφνης Χαιρετάκη

Ειδικό Βραβείο Αρτιότερης Παραγωγής TV5 MONDE: If the Sun Drowned into an Ocean of Clouds του Wissam Charaf

Ειδική Μνεία:: Dreams like Paper Boats του Samuel Suffren

Ειδική Μνεία:: Cross My Heart and Hope to Die της Sam Manacsa

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ KIDDO

Βραβείο Best Kiddo Film: Tremolo του Leonard Mink

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SHORT AND GREEN

Βραβείο Green Drama: On the 8th Day των Agathe Sénéchal, Alicia Massez, Elise Debruyne, Flavie Carin, Théo Duhautois

Ειδική Μνεία: I Would Rather Be a Stone της Ανα Χούσμαν

ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Βραβείο Πανελλήνιαs Ένωσηs Κριτικών Κινηματογράφου (Π.Ε.Κ.Κ.): Ασκοπη Μετακίνηση, Νικολέτα Λεούση

Bραβείο Ενωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών – Επαινος GCS 2024: Μάνος Δασκαλάκης για τα «Τρωκτικά του Μπετόν» του Αποστόλη Γκανάτσιου

Βραβείο Κοινού: Treadmill του Γιώργου Κοιμήση

Βραβείο Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ): Ασκοπη Μετακίνηση της Νικολέτας Λεούση

Η ταινία συμμετείχε στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

Βραβείο Βουλής των Ελλήνων: Workers’ Wings του Ilir Hasanaj