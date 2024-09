Στις 30 Αυγούστου 2024, πάνω από 80 συμμετέχοντες συνεργάστηκαν για να καθαρίσουν την ακτογραμμή του Περάματος και συνέλεξαν πάνω από 30 μεγάλες σακούλες απορριμμάτων από ανακυκλώσιμα αλλά και γενικού τύπου απορρίμματα. Οι εργαζόμενοι της ERMA FIRST, της Environmental Protection Engineering (Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος), της EPE Yachting και της Metis, ένωσαν τις δυνάμεις τους με μέλη της τοπικής κοινότητας, τους εκπρόσωπους του Δήμου Περάματος και τον Δήμαρχο του Δήμου, κ. Γιάννη Λαγουδάκο, αλλά και την HELMEPA, που διέθεσε ένα μίνι βαν για τη μεταφορά ανθρώπων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

Τόσο η ERMA FIRST όσο και η Environmental Protection Engineering (EPE) έλαβαν το ασημένιο βραβείο της HELMEPA για την δέσμευσή τους στη συλλογή απορριμμάτων από την θάλασσα και τις ακτές, καθώς και για την ανάληψη πρωτοβουλίας οργάνωσης του πρόσφατου καθαρισμού της παραλίας του Περάματος, μία εθελοντική δράση θαλάσσιου καθαρισμού που συνέβαλε στη συλλογή και καταγραφή θαλάσσιων απορριμμάτων και στην αποστολή της HELMEPA «To Save the Seas».

Ο κ. Κωνσταντίνος Σταμπεδάκης, Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ERMA FIRST, δήλωσε: «Σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τη στοχευμένη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) του Ομίλου και τους στρατηγικούς μας πυλώνες και απώτερο σκοπό ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, αυτή η δράση ήταν μια φανταστική ευκαιρία για εμάς να συνδράμουμε στην τοπική κοινότητα που μας φιλοξενεί, να προστατέψουμε μια όμορφη ακτογραμμή και να απολαύσουμε καθαρό αέρα με φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη της ERMA FIRST, της EPE, της EPE Yachting και της Metis που συμμετείχαν, όπως φυσικά και τη HELMEPA για την υποστήριξή της. Είχαμε επίσης την τιμή να υποδεχτούμε και τον Δήμαρχο Περάματος, κ. Γιάννη Λαγουδάκο, μαζί με μέλη του Δήμου Περάματος και φυσικά να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Περάματος για την πολύτιμη υποστήριξη που παρείχε».

Η κα. Ελένη Πολυχρονοπούλου, Πρόεδρος του Ομίλου ERMA FIRST, σχολίασε: «Η τελευταία μας εθελοντική δράση, αυτή του καθαρισμού της παραλίας του Περάματος, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ωστόσο, παρ’ όλο που είμαστε περήφανοι για τον μεγάλο όγκο σκουπιδιών που συλλέξαμε και απομακρύναμε από την ακτογραμμή μας μέσω σκληρής δουλειάς και συνεργασίας, γνωρίζουμε ότι το να διατηρούμε μακροπρόθεσμα τις παραλίες και τις θάλασσές μας καθαρές είναι αποτέλεσμα δημιουργίας περιβαλλοντικής συνείδησης και κουλτούρας που βασίζονται στην εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή την ευκαιρία να είμαστε αρωγοί των προσπαθειών προώθησης της συμμετοχής της τοπικής κοινότητας και να συζητήσουμε με τους συμμετέχοντες αλλά και τους αρμόδιους φορείς τις κοινές μας ευθύνες και τη σημασία του εθελοντισμού, της ανακύκλωσης και της φροντίδας του πλανήτη. Ο πλανήτης Γη είναι το σπίτι μας, πρέπει να τον προστατεύσουμε και να τον διατηρήσουμε με κάθε μέσο για ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας, ειδικά για τις επόμενες γενιές που ακολουθούν».

Σύμφωνα με τον κ. Κίμωνα Μαδεμλή, Διευθυντή Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Ομίλου ERMA FIRST, «η ανάληψη διοργάνωσης της συγκεκριμένης δράσης από τον Όμιλο ERMA FIRST υπογραμμίζει την απόλυτη δέσμευσή μας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs) των Ηνωμένων Εθνών – ειδικότερα με το SDG 11: Βιώσιμες πόλεις και Κοινότητες, SDG 13: Δράση για το κλίμα και SDG 14: Ζωή κάτω από το νερό».

«Επιπλέον, η συγκεκριμένη δράση ευθυγραμμίζεται και με το EU Mission Charter ‘Restore our ocean and waters by 2030’, όπου ο Όμιλος ERMA FIRST είναι εγκεκριμένο μέλος, αλλά και την υποστήριξη στην Πράσινη Εβδομάδα για το Περιβάλλον και το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Environment and Climate Green Week)», επεσήμανε ο κ. Μαδεμλής. Επίσης, ο Όμιλος ERMA FIRST έχει επίσημα καταχωρήσει αυτή τη δράση ως μέρος της εκστρατείας EU Beach Cleanup και ως «υποστηρικτική εκδήλωση» του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα.