Υπό έλεγχό τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην Άνω Τερψιθέα Γλυφάδας το απόγευμα της Δευτέρας, εν μέσω της πύρινης λαίλαπας που σαρώνει την βορειοανατολική Αττική.

Μιλώντας στο OPEN ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, ανέφερε πως η φωτιά στην Τερψιθέα ήταν αποτέλεσμα εμπρησμού. «Έχουμε κατηγορηματικά στοιχεία, δύο νεαροί έβαλαν τη φωτιά, τους κυνηγήσαμε κιόλας».

Στο σημείο επιχείρησαν 48 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, με 13 οχήματα καθώς και εθελοντές, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποίησαν τρία ελικόπτερα.

Οχι που εμεις θα γλυτωναμε εδω ανω γλυφαδα. pic.twitter.com/HHuYkkTzv8

— the world is an ass… (@John04331366) August 12, 2024