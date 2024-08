Η κούρσα της Κέιτι Λεντέκι στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο των Ολυμπιακών Αγώνων είχε, αν μη τι άλλο, ιστορική αξία.

Η 27χρονη Αμερικανίδα κολυμβήτρια επιβεβαίωσε φυσικά ότι είναι η απόλυτη κυρίαρχος της απόστασης, καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για τέταρτη διαδοχική φορά. Από το Λονδίνο (2012) στο Ρίο (2016) από ‘κει στο Τόκιο (2021) και τέλος στο Παρίσι (2024) κατάφερε ένα καρέ που την τοποθέτησε στο πάνθεον του αθλήματος.

Ταυτόχρονα όμως έγινε η αθλήτρια που κατάφερε με το ένατο χρυσό μετάλλιό της σε Ολυμπιακούς Αγώνες να ισοφαρίσει το μυθικό ρεκόρ της Ουκρανής Λαρίσα Λατίνινα, η οποία επί εποχής Σοβιετικής Ένωσης, είχε θαμπώσει με τις επιδόσεις της στην ενόργανη.

Η σήμερα 89χρονη γυμνάστρια άρχισε να κυριαρχεί από τη Μελβούρνη το 1956, όταν και έβαλε στη σύλλογή της τέσσερα χρυσά. Ακολούθησαν τα τρία στη Ρώμη το 1960 και τα δύο στο Τόκιο το 1964. Συνολικά η συλλογή της Λατίνινα είχε 18 μετάλλια Ολυμπιακών Αγώνων σε τρεις διαδοχικές διοργανώσεις.

Οι Αμερικανοί πανηγύρισαν δεόντως για τη μυθική επίδοση της σπουδαίας κολυμβήτριας. Όπως και γενικότερα ο κόσμος του αθλητισμού.

HISTORY MAKER! 🇺🇸

Katie Ledecky just won the gold in the women’s 800m freestyle at #Paris2024, and she’s not stopping there! She now ties with Larisa Latynina for the MOST Olympic gold medals by a female athlete in ANY sport!

This swimming legend just keeps getting better,… pic.twitter.com/E3sPIUKYMg

— The Olympic Games (@Olympics) August 3, 2024