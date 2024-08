Η Ιμάν Κελίφ όχι μόνο θα συνεχίσει να πυγμαχεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά βρίσκεται ήδη στους ημιτελικούς των 66 κιλών κι έχει εξασφαλίσει ένα μετάλλιο, ανεξαρτήτως χρώματος.

Οι σφοδρές ενστάσεις για τη συμμετοχή της στην κορυφαία διοργάνωση, έπειτα από τον αγώνα τον 46 δευτερολέπτων με αντίπαλο την Ιταλίδα Καρίνι που εγκατέλειψε, δεν την έκαμψαν στο ελάχιστο. Ούτε ψυχολογικά, πολλώ δε μάλλον αγωνιστικά.

Είχε υποσχεθεί πως θα παλέψει μέχρι τέλους για ν’ αποδείξει πως όλοι μπορούν να τα καταφέρουν και δεν έκανε βήμα πίσω. Η ίδια ήξερε πολύ πριν από τους άλλους την αλήθεια της και δεν την διαπραγματεύτηκε με κανέναν.

Αφότου και η ΔΟΕ έδωσε τις εξηγήσεις που θεώρησε πως έπρεπε να δώσει για να μην πλανάται η όποια σκιά πάνω από το Παρίσι, η Κελίφ μπήκε εκ νέου στο ρινγκ. Το απόγευμα του Σαββάτου (3/8) η Αλγερινή μποξέρ επιβλήθηκε με ομοφωνία των πέντε κριτών της Άννα Λούκα Χάμορι από την Ουγγαρία κι εξασφάλισε την παρουσία της στην κορυφαία τετράδα της κατηγορίας της.

Μετά το τέλος του αγώνα η 25χρονη πυγμάχος αποθεώθηκε από το κοινό κι ακολούθως ξέσπασε σε κλάματα.

