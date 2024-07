Τον Μάϊο του 2022 ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε αυτή την ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο. Εκεί συνάντησε, την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις, η οποία μάλιστα προέδρευσε της συνεδρίασης.

Αμέσως μετά η Καμάλα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό αυτό το μήνυμα: «Σήμερα προήδρευσα μιας κοινής συνεδρίασης στο Κογκρέσο με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών μας είναι ισχυροί και γίνονται ακόμα ισχυρότεροι κάθε ημέρα».

Today, I presided over a joint meeting of Congress with Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece. The ties between our two countries are strong and growing deeper every day. pic.twitter.com/7vLDo7GANm

— Vice President Kamala Harris (@VP) May 18, 2022