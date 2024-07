Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανάφης (ANAFIFF) ανακοινώνει επίσημα το νέο πρόγραμμα της δεύτερης διοργάνωσής του, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 17 Ιουλίου στο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το φεστιβάλ, που έχει ήδη αρχίσει να αποκτά τη δική του ξεχωριστή φωνή στον χάρτη των κινηματογραφικών φεστιβάλ, υπόσχεται στους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες του μια μοναδική καλοκαιρινή εμπειρία θερινού σινεμά μέσα από το ανανεωμένο του πρόγραμμα.

Ένας Καμβάς Πολυφωνίας και Δημιουργίας

«Στόχος του φεστιβάλ είναι να αποτελέσει μια πλατφόρμα έκφρασης για όλες τις φωνές του κινηματογράφου», δήλωσε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Στέλιος Χριστοφόρου, κατά τη συνέντευξη τύπου, που πραγματοποιήθηκε στον καλλιτεχνικό χώρο «Αntisocial» στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή η φιλοσοφία αποτυπώνεται πλήρως και στο φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ, το οποίο αγκαλιάζει και δίνει βήμα σε ανερχόμενους/ες και καταξιωμένους/ες κινηματογραφιστές και κινηματογραφίστριες από όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η νέα οπτική ταυτότητα του φεστιβάλ, που επιμελήθηκε ο εικαστικός επιμελητής του φεστιβάλ Γιώργος Γεωργόπουλος και έχει εμπνευστεί από το φυσικό τοπίο του νησιού, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το φεστιβάλ. Ο «Αθάνατος», που αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της νέας ταυτότητας, είναι το δέντρο που θα βρείτε σε πολλά σημεία στην Ανάφη. Είναι το σύμβολο του αιώνιου, εκείνου που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος.

«Ο υπαίθριος κινηματογράφος θα γίνει το «αιώνιο» σπίτι μας για τις μέρες του φεστιβάλ και ελπίζουμε οι αναμνήσεις που δημιουργούνται εκεί να μείνουν μαζί μας για πάντα», δήλωσε ο εικαστικός επιμελητής Γιώργος Γεωργόπουλος.

Η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης

Το ANAFIFF στηρίζει τη δυνατότητα των δημιουργών να εκφράζουν τις απόψεις τους ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς και ταμπού. Σε αντίθεση με μια σύγχρονη κοινωνία που τείνει να φιμώνει και να απορρίπτει διαφορετικές φωνές, το ANAFIFF αγκαλιάζει την πολυμορφία και την αυθεντικότητα. Προσφέρει μια πλατφόρμα όπου οι κινηματογραφιστές μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, να θέσουν καίρια ερωτήματα και να προκαλέσουν γόνιμο διάλογο με το κοινό.

«Ανοίξαμε το κάλεσμα υποβολής ταινίων για να δούμε τι αφορά τους κινηματογραφιστές, τι τους ενδιαφέρει να εκφράσουν και τι τους απασχολεί. Μέσα από τον κινηματογράφο, έχουν το βήμα να μιλάνε για θεματικές που προβληματίζουν και εμάς. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε και να δούμε τι θέλουν να μας πουν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Χριστοφόρου, τονίζοντας τη σημασία της πολυφωνίας και της πολυμορφίας στις επιλογές των ταινιών. Υπογράμμισε επίσης, την αφοσίωση της ομάδας του φεστιβάλ στην ανάδειξη νέων ταλέντων και στη δημιουργία μιας γέφυρας μεταξύ των δημιουργών,του κοινού και της τοπική κοινωνίας του νησιού.

Ένα Πλούσιο και Ποικιλόμορφο Πρόγραμμα

Το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανάφης θα προβάλει φέτος 47 ταινίες μικρού μήκους από όλον τον κόσμο, εκ των οποίων 14 φέρουν την ελληνική υπογραφή, επιλεγμένες προσεκτικά ανάμεσα σε περισσότερες από 400 υποψηφιότητες. Οι ταινίες θα προβληθούν σε 7 διαφορετικές θεματικές ενότητες, καλύπτοντας όλα τα είδη του κινηματογράφου (πειραματικές, ντοκιμαντέρ, animation, fiction) και προσφέροντας μια πολυδιάστατη και βαθιά κινηματογραφική εμπειρία σε κάθε θεατή.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος έχουν σχεδιαστεί για να προκαλούν και να εμπνέουν τους θεατές να εξερευνήσουν τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, την έννοια της μνήμης και της ταυτότητας, τη ζωή και τον θάνατο, τις ψυχολογικές αντιδράσεις στην αβεβαιότητα, τις ιερές αμαρτίες και την εξιλέωση, καθώς και τις αφανείς ιστορίες και τα ταμπού της κοινωνίας μας. Μέσα από τον φακό ταλαντούχων σκηνοθετών, οι θεατές θα βυθιστούν σε ιστορίες που μας αφορούν όλους μας.

Κινηματογράφος και πέρα από το πανί

Το ANAFIFF δεν περιορίζεται στις κινηματογραφικές προβολές. Στόχος του είναι να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τους συμμετέχοντες, δίνοντας τη σκυτάλη σε πολυθεματικές παράλληλες εκδηλώσεις, που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και επίπεδα εμπειρίας. Εργαστήριο butoh, συζητήσεις με σκηνοθέτες και ηθοποιούς, μουσικές εκδηλώσεις και networking events έρχονται να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα, δίνοντας στους θεατές την ευκαιρία να εμβαθύνουν στην τέχνη του κινηματογράφου και ό,τι την περιβάλει. Τέλος, στο φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί ένα Masterclass έκπληξη με την κορυφαία ηθοποιό Ταμίλα Κουλίεβα.

Πιο αναλυτικά για τις παράλληλες εκδηλώσεις:

Ένα ιδιαίτερο εργαστήριο φωτογραφίας, συντονισμένο από την Αντιγόνη Παπαντώνη και τη Mia Felić, έχοντας ως θεματική τη «σύνδεση – connection». Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε μια συλλογική και δημιουργική εμπειρία με επίκεντρο το φυσικό περιβάλλον του νησιού και τις δυνατότητες που αυτό προσφέρει για μια αίσθηση σύνδεσης. Η ομάδα θα κάνει περιπάτους φωτογραφίας για να συλλέξει τοπικά φυτά και αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν ως υλικά για φωτογραφία ή για εκτύπωση , μια εναλλακτική τεχνική φωτογραφίας που χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια για εκτύπωση σε φωτοευαίσθητο χαρτί. Το τελικό αποτέλεσμα του εργαστηρίου θα είναι η δημιουργία ενός συλλογικού φωτογραφικού βιβλίου, το οποίο θα παρουσιαστεί στο τέλος του φεστιβάλ. Το ανοιχτό κάλεσμα για συμμετοχές θα ανακοινωθεί στη σελίδα του φεστιβάλ στο Instagram, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανάφης 2024, διοργανώνεται ένα ξεχωριστό εργαστήριο χορού Butoh με τίτλο «DEEP SEA MEMORY»

με τίτλο «DEEP SEA MEMORY» , υπό την καθοδήγηση της Βίκυς Φιλίππα. Το εργαστήριο αυτό θα συνδυάσει την τέχνη του χορού με την και την τελική κινηματογράφηση. Το εργαστήριο είναι ανοιχτό σε όλους, ανεξαρτήτως επιπέδου εμπειρίας στο χορό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι’ αυτό συνιστάται η έγκαιρη εγγραφή.

Ειδικές συμμετοχές και μουσικές εκδηλώσεις

Το φεστιβάλ θα παρουσιάσει ο ηθοποιός και μουσικός Kristof, ενώ μουσικά θα συμμετάσχουν η Nalyssa Green και ο Νίκος Αντωνόπουλος από τους Usurum, προσφέροντας μια μουσική πανδαισία που ελπίζουμε να μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων.

Η Nalyssa Green είναι τραγουδίστρια – τραγουδοποιός από την Αθήνα. Συνθέτει επίσης μουσική για ταινίες, θέατρο και video art. Έχει κυκλοφορήσει 5 άλμπουμ μέχρι στιγμής: Barock (2010), The Seed (2012), Μπλουμ (Bloom /2018), Ταξίδι Αστρικό ( Astral Travel/2020) και το πρόσφατα κυκλοφορημένο Πολύ καλή στα πάρτυ ( Very Good at Parying /2024) .

Αυτόν τον Ιούλιο θα ετοιμάσει τα νέα της τραγούδια και θα ταξιδέψει στη γενέτειρά τους, για να τα τραγουδήσει στους βράχους, στην άμμο, στο νερό, στις ταινίες και στον κόσμο που αγαπάει όλα τα παραπάνω. Πάρε μία γεύση έδω.

Με τις παραπάνω θεματικές ενότητες, τις προβολές και τις παράλληλες εκδηλώσεις, το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανάφης υπόσχεται να προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία, ενισχύοντας τη θέση του ως σημαντικός θεσμός στον χώρο του κινηματογράφου.Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με το πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ μέσω της επίσημης ιστοσελίδας και των social media του ANAFIFF.

Αναλυτικά το πρόγραμμα ανά θεματική:

The Physical Environment We Live In

Αυτή η ενότητα εξετάζει τη σύγχρονη σχέση μας με τη φύση. Στη σημερινή εποχή, όπου ο χρόνος είναι πολυτέλεια και οι προτεραιότητες συχνά περιστρέφονται γύρω από ανθρωποκεντρικά ζητήματα, οι ταινίες αυτές αναδεικνύουν την ανάγκη να επανασυνδεθούμε με τη φύση και να κατανοήσουμε τη σημασία της στη ζωή μας.

Ταινίες:

Recordings of a Weather Camera by Bernhard Wenger

Katarakt by SOFIA NTONA (DONA)

Men of the Night by Judith Auffray

Arctic Utopias by Daniela Toma by Svetlana Romanova, Matti Kinnunen, Ville Koskinen

TiTi in Cyclone’s Wake by Natasha Blatsiou

Bleu Silico by Eloïse Le Gallo, Julia Borderie

The Memory of Walls

Οι τοίχοι των κτιρίων κρατούν μνήμες και ιστορίες που διαμορφώνουν την ανθρώπινη εμπειρία. Αυτή η ενότητα εστιάζει στην αρχιτεκτονική και τις αναμνήσεις που συνδέονται με τους τοίχους, αναδεικνύοντας τη σχέση μεταξύ προσωπικής και συλλογικής μνήμης.

Ταινίες:

Spiros Beach by Antonis Pouliasis

reMemBer2.human by Durim Klaiqi

Saving Some Random Insignificant Stories by Anna Vasof

Emotional Architecture 1959 by Siminiani

Call me When You Get Home by Orestes Spyridakis

Like A Sick Yellow by Norika Sefa

Do You Love Your Sweet Little Death?

Μια ενότητα που εξερευνά τις αντιλήψεις μας για τον θάνατο και τη ζωή μέσα από μια σειρά ταινιών που αμφισβητούν τα όρια μεταξύ των δύο αυτών καταστάσεων.

Ταινίες:

Birds don’t look through the windows by Eirini Tampasouli

On the other side of by Mia Felić

Nitsa by Giorgos Efthimiou

Black Tide by Aliki Christoforou

Your body is fragranced by Krystle Patel

Goodnight Mara by Anastasios Tsordas

Life on the outside by Pascal Marc

Both Breath and Clay. Fragments of a Ritual Prayer by Marc Samper Vidal, Maria Constanti

WavesWaterWall by Barbara Peikert

No Strings Attached

Η ψυχολογία μας και η αντιμετώπιση της αβεβαιότητας βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της ενότητας, η οποία φιλοξενεί ταινίες που εμπνέουν ελπίδα και προσμονή.

Ταινίες:

Hubble’s Law by Arnas Balčiūnas

Recess by Lyy Raitala

Offline by Daniel Fure Schwarz, Mauritz Brekke Solberg

Time Sensitive Character by Coralie Hina Gourdon

Joy by Manolis Levedelis

Eutopia by Sophie Nadler, Etienne Eisele

Supercomplexo Metropolitano Expandido by Guerreiro do Divino Amor

Lullaby by Athina Georgia Koumela

Rituals of Sacred Sins

Αυτή η ενότητα διερευνά τις σχέσεις μας με την αμαρτία και τη θρησκεία μέσα από ιστορίες που αμφισβητούν και επαναπροσδιορίζουν τις αντιλήψεις μας για το ιερό και το απαγορευμένο.

Ταινίες:

Black Lagoon by Felipe Esparza

Les animaux vont mieux (Lick a Wound) by Nathan Ghali

Three Mystics by Ioanna Filippopoulou

Nafura by Paul Heintz

Things We Don’t Talk About

Οι λέξεις έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τη συνείδηση μας και τη ζωή μας. Αυτή η ενότητα αναδεικνύει ζητήματα που συχνά αποφεύγουμε να συζητήσουμε, όπως η συναίνεση, ο πόλεμος, η διακρίσεις, η ψυχική υγεία και η οικειότητα.

Ταινίες:

What’s the film about? by Poorva Bhat

Porthole by Helena Wadsley

Identity in Between by Virginia Mastroyannaki

The Gap by Helen Anna Flanagan

Pserimos by Emmanouela Saroukou

28.7.1951 by Dasha Brian

I Don’t Want to Be Just a Memory by Sarnt Utamachote

Late Night Animation For Adults

Μια σειρά ταινιών animation για ενήλικες, που περιλαμβάνουν από αιχμηρά πολιτικά σχόλια μέχρι προσωπικές και καθημερινές ιστορίες.

Ταινίες:

A Superyacht Encounter by Robert Seidel

Hold On For Dear Life by Simone Fiorentinto

The Final Nail in the Coffin by Conor Kehelly

Scale by Joseph Pierce

Hysteresis by Robert Seidel

Blossom by Tone Su

27 by Laure Goasguen

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις δράσεις του φεστιβάλ θα βρείτε εδώ.