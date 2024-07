Σκηνικό που θύμιζε οπαδικό επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο μετά το τέλος του ημιτελικού του Copa America ανάμεσα σε Κολομβία και Ουρουγουάη, στον οποίο οι Κολομβιανοί επικράτησαν με 1-0.

Αρχικά υπήρξε ένταση στον αγωνιστικό χώρο, με φίλους της Κολομβίας να πετάνε μπουκάλια προς την πλευρά των ποδοσφαιριστών της Ουρουγουάης.

Ρόναλντ Αραούχο και Ντάργουιν Νούνιες ανέβηκαν στην εξέδρα όπου βρισκόταν οι Κολομβιανοί και τους ακολούθησαν και άλλοι συμπαίκτες τους. Οι δυο πρώτοι ήρθαν στα χέρια με Κολομβιανούς, με την κατάσταση να ξεφεύγει για μερικά λεπτά.

After defeat to Colombia, Uruguayan players entered the stands at Bank of America Stadium and began to throw punches. Liverpool forward Darwin Nunez amongst those at the forefront. pic.twitter.com/VE3unKObSa

