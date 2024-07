Με εκτεταμένα επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς της Ολλανδίας και της Αγγλίας άρχισε ο ημιτελικός του Euro 2024. Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων συναντήθηκαν στο Ντόρτμουντ και σε κάποιες περιπτώσεις η κατάσταση ξέφυγε.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε μάχες σώμα με σώμα με τους οπαδούς να χρησιμοποιούν για πολεμοφόδια ότι έβρισκαν μπροστά τους. Η γερμανική αστυνομία άργησε ξανά να παρέμβει και στη συνέχεια προχώρησε σε πολλές συλλήψεις για να ηρεμήσει την κατάσταση.

Υπενθυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες κοντράρονται στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης (22.00) και η νικήτρια θα αντιμετωπίσει στον τελικό την Ισπανία.

Nasty scenes in Dortmund as Netherlands fans attack a bar full of English fans.. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇱👊@footbalIfights pic.twitter.com/Llf99CTB5K

