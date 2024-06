Aπό τις 2 έως τις 6 Ιουλίου η Αιδηψός, η Λίμνη και η Αγία Άννα στην Εύβοια, θα φιλοξενήσουν για Τρίτη φορά στην ιστορία του το Evia Film Project, την πράσινη πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο επίκεντρό του οποίου, φέτος είναι το νερό.

«Η θάλασσα, τα ποτάμια, οι λίμνες, η βροχή, όλοι οι υδάτινοι πόροι και η κρίσιμη και αναγκαία σύνδεση του ανθρώπου μαζί τους έρχεται στο προσκήνιο, ταυτόχρονα με την αγωνία που φέρνει η καταστροφή τους» αναφέρει χαρακτηριστικά το φεστιβάλ.

Με στόχο του την ανάδειξη της Βόρειας Εύβοιας, μιας περιοχής που έχει πληγεί βαθιά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, σε παγκόσμιο κέντρο για το green cinema, το Evia Film Project πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.

Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με τους παραγωγικούς φορείς που εδρεύουν στην Εύβοια και το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ψαχνά Ευβοίας. Το Evia Film Project είναι ο τρίτος πόλος δράσεων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μετά το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο.

Η είσοδος σε όλες τις δράσεις του Evia Film Project θα είναι ελεύθερη.

Masterclasses

Έξι masterclasses θα πραγματοποιηθούν στην Αγία Άννα από τις 4 έως τις 6 Ιουλίου, στο πλαίσιο ενός εξειδικευμένου εργαστηρίου, διαμορφωμένου για τους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ψαχνά της Εύβοιας.

Πέμπτη 4 Ιουλίου

Γιολάντα Μαρκοπούλου

Προκλήσεις στη δημιουργία ενός έργου μικτής πραγματικότητας (MR)

Παρασκευή 5 Ιουλίου

Εμίν Αλπέρ – Γιώργος Τσούργιαννης

Μέρες ξηρασίας: σινεμά σ’ ένα άνυδρο τοπίο

Κατερίνα Μπέη

Σενάριο: Η τέχνη του εφικτού

Masterclass Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και για Νέους – με τον Παντελή Παντελόγλου

Παιδί και κινηματογράφος, μια σχέση διαρκής

Σάββατο 6 Ιουλίου

Κωστής Μαραβέγιας

Milky Way και άλλα μουσικά σύμπαντα: Χρειάζεται μουσική ο γαλαξίας της εικόνας;

Φωκίων Ξένος

Heatwave: Συνδυάζοντας τεχνικές animation

Οι ταινίες του Evia Film Project

Όλες οι φετινές ταινίες έχουν θέμα το νερό ή την έλλειψή του. Περιπέτειες, θρίλερ και τρόμου, πολιτικά δράματα, animation, κωμωδίες, ντοκιμαντέρ καταγράφουν με τρόπο συναρπαστικό τη θεμελιώδη σχέση μας με τον υδάτινο κόσμο.

Οδύσσεια / The Odyssey

Σκηνοθεσία: Ζερόμ Σαλ

Γαλλία – Βέλγιο, 2016, 122΄

Τα σαγόνια του καρχαρία / Jaws

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ

ΗΠΑ, 124΄, 1975

Ο επισκέπτης / The Host

Σκηνοθεσία: Μπονγκ Τζουν-χο

Νότια Κορέα, 2006, 119΄

Μέρες ξηρασίας / Burning Days

Σκηνοθεσία: Εμίν Αλπέρ

Τουρκία – Γαλλία – Γερμανία – Ολλανδία – Ελλάδα – Κροατία, 2022, 130΄

Οι μνήμες του νερού / The Weight of Water

Σκηνοθεσία: Κάθριν Μπίγκελοου

ΗΠΑ – Καναδάς – Γαλλία, 2000, 114΄

Ψάχνοντας την Ντόρι / Finding Dory

Σκηνοθεσία: Άντριου Στάντον, Άνγκους ΜακΛέιν

ΗΠΑ, 2016, 97΄

Περπατώντας πάνω απ’ το νερό / Above Water

Σκηνοθεσία: Αϊσά Μαϊγκά

Νίγηρας – Γαλλία – Βέλγιο, 2021, 89΄

Twice Colonized

Σκηνοθεσία: Λιν Αλούνα

Δανία – Γροιλανδία – Καναδάς, 2023, 92΄

Winona

Σκηνοθεσία: The Boy (Αλέξανδρος Βούλγαρης)

Ελλάδα, 2019, 88΄

Underwonder (4o επεισόδιο)

Σκηνοθεσία: Κώστας Καρύδας – Παραγωγή: COSMOTE TV

Ελλάδα, 2024, 49΄

Heatwave

Σκηνοθεσία: Φωκίων Ξένος

Ηνωμένο Βασίλειο – Ελλάδα, 2019, 7΄

Nothing Holier than a Dolphin

Σκηνοθεσία: Ισαβέλλα Μαργάρα

Ελλάδα, 2022, 17΄

Στον θρόνο του Ξέρξη / On Xerxes’ Throne

Σκηνοθεσία: Εύη Καλογηροπούλου

Ελλάδα, 2022, 16΄

Καρτ ποστάλ από το τέλος του κόσμου / Postcards from the End of the World

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Ελλάδα, 2019, 23΄

Υπάρχει ζωή μετά τη φωτιά;

Ελλάδα, 2022, 12΄