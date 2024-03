Το εκλογικό του δικαίωμα για τις σημερινές δημοτικές εκλογές στην Τουρκία άσκησε περίπου στις 13.30 το μεσημέρι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο σχολείο που ψηφίζει παραδοσιακά στο Σκούταρι της ασιατικής ακτής της Κωνσταντινούπολης.

Μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «αυτές οι εκλογές σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας εποχής στη χώρα μας. Εύχομαι οι βουλευτικές και προεδρικές εκλογές» και ευχήθηκε οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης να συμβάλουν καθοριστικά στην έναρξη ενός νέου αιώνα για την Τουρκία.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan casts his vote in Istanbul for local elections, urging all eligible citizens to come out and make their choice

Follow our live coverage 👇 https://t.co/0gXkNLCNfb

