Η Τουρκία σταμάτησε όλες τις εξαγωγές και εισαγωγές από και προς το Ισραήλ από την Πέμπτη, ανέφερε το Bloomberg News επικαλούμενο δύο Τούρκους αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Turkey stopped all exports and imports to and from Israel as of Thursday, sources say https://t.co/t6mZmRZloG

