Τρία χρυσά αγαλματίδια για το «Poor Things»

Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου κερδίζει και το Όσκαρ καλύτερων κουστουμιών, κάνοντας το 3/3 μέσα σε λίγα λεπτά. Παραλαμβάνοντας το μεγάλο βραβείο, η σχεδιάστρια κοστουμιών της ταινίας «Poor Things», Holly Waddington, δήλωσε ότι έλαβε μόνο μία φωτογραφία ως οδηγία από τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο σχετικά με το όραμά του για τα κουστούμια της ταινίας.

Δεύτερη νίκη για το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου

Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου κάνει το 2/2 κατακτώντας το Όσκαρ καλύτερου σχεδιασμού παραγωγής.

Το πρώτο Όσκαρ για το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου

To «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου κερδίζει το Όσκαρ καλύτερου μακιγιάζ και μαλλιών.

H Μπίλι Έιλις και ο Φιννέας τραγουδούν στη σκηνή των Όσκαρ

Η Μπίλι Έιλις και ο Φιννέας ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν το υποψήφιο για Όσκαρ «What Was I Made For?», ένα τραγούδι που τους χάρισε ήδη ένα Grammy.

🔆Billie Eilish performando ‘What Was I Made For?’, música da trilha sonora de ‘BARBIE’, durante o #Oscars2024 #Oscars pic.twitter.com/Em1NVxU8ms — Alvorada Geek (@AlvoradaGeek) March 11, 2024

Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου στο «American Fiction»

Ο Κορντ Τζέφερσον κέρδισε το βραβείο προσαρμοσμένου σεναρίου για την ταινία «American Fiction», μια μικρή έκπληξη σε μια κατηγορία που θεωρούνταν σίγουρη νίκη για τους σεναριογράφους της ταινίας «Barbie», Γκρέτα Γκέργουιγκ και Νόα Μπάουμπατς.

Ο Κορντ Τζέφερσον έγραψε το «American Fiction» σε ένα χαμηλό σημείο της καριέρας του, αφού μόλις είχε απορρίψει μια τηλεοπτική σειρά την τελευταία στιγμή. Έχει πει ότι όταν ανακάλυψε το «Erasure», το μυθιστόρημα στο οποίο βασίζεται η ταινία, «ένιωσε σαν κάποιος να είχε γράψει ένα δώρο ειδικά για μένα».

Η διασκευή του Τζέφερσον στο μυθιστόρημα του Πέρσιβαλ Έβερετ «Erasure», για έναν μαύρο συγγραφέα που αντιμετωπίζει ένα αδιέξοδο στην καριέρα του, κέρδισε ωστόσο το ίδιο βραβείο και στα BAFTA και στις τελετές Critics Choice.

Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου στην «Ανατομία μιας Πτώσης»

«[This Oscar] will help me through my midlife crisis,» says «Anatomy of a Fall» director and co-screenwriter Justine Triet after winning the Oscar for Original Screenplay. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/r1Of69t0z3 — Variety (@Variety) March 10, 2024

Οι Ζιστίν Τριέ και Άρθουρ Χάραρι, παραλαμβάνοντας το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για την ταινία «Ανατομία μιας Πτώσης», ανέβηκαν στη σκηνή υπό τη μουσική υπόκρουση του «P.I.M.P.» του 50 Cent που θα μείνει για πάντα συνδεδεμένο με την ταινία τους.

Η αναμενόμενη νικήτρια Ζιστίν Τριέ δήλωσε ότι το βραβείο της θα τη βοηθήσει να ξεπεράσει την κρίση της μέσης ηλικίας της.

Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μεγάλου Μήκους

Το αριστούργημα του Χαγιάο Μιγιαζάκι, «Το αγόρι και ο ερωδιός», κερδίζει το βραβείο καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων, επικρατώντας των αμερικανικών blockbusters κινουμένων σχεδίων «Elemental» και «Spider-Man: Across the Spider-Verse».

«Η Έμα Στόουν πρέπει να υποδυθεί τον Τζον Λένον»

Sean Ono Lennon jokes Emma Stone should play his dad, John Lennon, in Sam Mendes’ upcoming Beatles biopics. | Variety On the Carpet presented by @DIRECTV https://t.co/qxqSOgif3j pic.twitter.com/T68wd560jP — Variety (@Variety) March 10, 2024

Ο Σον Όνο Λένον αστειεύεται ότι η Έμα Στόουν πρέπει να υποδυθεί τον πατέρα του, Τζον Λένον, στην επερχόμενη βιογραφία των Beatles του Σαμ Μέντες.

Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Η ταινία «War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko» κερδίζει το βραβείο για την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους.

Οσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου στη Ντα Βάιν Τζόι Ράντολφ

Όπως ήταν αναμενόμενο, το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου φέτος πάει στη Ντα Βάιν Τζόι Ράντολφ για τον ρόλο της στην ταινία του Αλεξάντερ Πέιν «Τα Παιδιά του Χειμώνα». Βαθιά συγκινημένη, η Ράντολφ ανέβηκε στη σκηνή και, παραλαμβάνοντας το χρυσό αγαλματίδιο, δήλωσε: «Ήθελα τόσο καιρό να είμαι διαφορετική, αλλά συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να είμαι ο εαυτός μου».

Η Ράντολφ ήταν το μεγάλο φαβορί στην κατηγορία της απόψε, έχοντας ήδη κερδίσει φέτος στην κατηγορία του δεύτερου γυναικείου ρόλου στις Χρυσές Σφαίρες, στα Critics Choice Awards, στα BAFTA και στα Screen Actors Guild Awards. Οι Ντανιέλ Μπρουκς, Έμιλι Μπλαντ, Αμέρικα Φερέρα και Τζόντι Φόστερ ήταν επίσης υποψήφιες στην κατηγορία.

Ο Τζίμι Κίμελ τιμά το συνδικάτο των ηθοποιών του Χόλιγουντ

Η 96ή τελετή των βραβείων Όσκαρ ξεκίνησε με τον οικοδεσπότη της βραδιάς να ανεβαίνει στη σκηνή για τον καθιερωμένο μονόλογο. Αρκετά συγκρατημένος, ο Τζίμι Κίμελ δεν επιδόθηκε σε πολλά αστεία αλλά προτίμησε να τιμήσει ανθρώπους όπως ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η Τζόντι Φόστερ, οι οποίοι ήταν υποψήφιοι για Όσκαρ πριν από 48 χρόνια, όπως και απόψε.

Επίσης, ο Κίμελ απέτισε φόρο τιμής στα μέλη του συνδικάτου που συμμετείχαν στις απεργίες πέρυσι και έφερε μερικά από τα μέλη του πληρώματος στη σκηνή.

Πόσα Όσκαρ θα μπορούσε να κερδίσει απόψε το «Oppenheimer»;

Ο Κίλιαν Μέρφι, πρωταγωνιστής του μεγάλου φαβορί της βραδιάς έφτασε πριν από λίγο. Όπως όλα δείχνουν θα είναι μια μεγάλη βραδιά για το «Oppenheimer», τους πρωταγωνιστές του αλλά και τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Η ταινία είναι υποψήφια σε 13 κατηγορίες και έξι νίκες φαίνονται σχεδόν σίγουρες.

Το «Oppenheimer» θεωρείται το ακλόνητο φαβορί για τα Όσκαρ καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας, ενώ αναμένεται να επικρατήσει και στις κούρσες για τους δεύτερους ρόλους (Robert Downey Jr.), τη φωτογραφία, το μοντάζ και τη μουσική επένδυση.

Live αναμετάδοση

Η «Νταντά» αισθάνεται πρωταγωνίστρια

Φτάνοντας στο κόκκινο χαλί, η Φραν Ντρέσερ δήλωσε πως αισθάνεται πρωταγωνίστρια, αφού ήταν το πρόσωπο μίας από τις μεγαλύτερες απεργίες των ηθοποιών του Χόλιγουντ το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Fran Drescher: “Even though I didn’t star in a movie, I think I starred on a big stage anyway as the president of SAG-AFTRA, and I led us into victory in what was the biggest strike in our industry’s history.” | Variety On the Carpet presented by @DIRECTV https://t.co/qxqSOgif3j pic.twitter.com/GsF0GS6YOd — Variety (@Variety) March 10, 2024

«Παρόλο που δεν συμμετείχα σε ταινία, νομίζω ότι πρωταγωνίστησα σε μια μεγάλη σκηνή ούτως ή άλλως ως πρόεδρος της SAG-AFTRA και μας οδήγησα στη νίκη στη μεγαλύτερη απεργία στην ιστορία του κλάδου μας», δήλωσε.

Κόκκινες καρφίτσες στο κόκκινο χαλί

Αρκετοί από τους λαμπερούς καλεσμένους της βραδιάς αποφάσισαν να φορέσουν κόκκινες καρφίτσες, στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

Αυτές οι καρφίτσες δηλώνουν την υποστήριξη όσων τις φορούν στην ομάδα Artists4Ceasefire, η οποία αποτελείται από διάσημους και μέλη της βιομηχανίας του θεάματος που υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία καλούν τον πρόεδρο Μπάιντεν να ζητήσει κατάπαυση του πυρός. Στους περίπου 400 υπογράφοντες περιλαμβάνονται ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Αμέρικα Φερέρα, οι οποίοι είναι και οι δύο υποψήφιοι για Όσκαρ φέτος, καθώς και η Κέιτ Μπλάνσετ, ο Ντρέικ, ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ.

Η επιστροφή του κόκκινου χαλιού

Τα κόκκινα χαλιά στρώθηκαν ξανά φέτος στο Dolby Theatre προκειμένου να υποδεχθούν τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου για την λαμπερότερη βραδιά της Εβδομης Τέχνης. Η μεγάλη βραδιά των βραβείων Όσκαρ έφτασε. Η 96ή τελετή φέτος ξεκινά μία ώρα νωρίτερα από ότι συνήθως σε μια προσπάθεια της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών να παραμείνει σε ώρες prime time – σκεπτόμενη πάντα την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Οικοδεσπότης και παρουσιαστές

Ο Τζίμι Κίμελ επιστρέφει για δεύτερη συνεχή και τέταρτη συνολικά φορά ως οικοδεσπότης της τελετής. Όσον αφορά τους παρουσιαστές των βραβείων υποκριτικής, το φορμά φέτος αλλάζει. Έτσι, πέντε παλαιότεροι νικητές ανά κατηγορία θα παρουσιάζουν τους πέντε φετινούς υποψήφιους και στη συνέχεια θα ανακοινώνουν από κοινού τον νικητή.

Η Ακαδημία δεν αποκαλύπτει ποτέ ποιοι θα ανακοινώσουν ποια βραβεία πριν από την τελετή, αλλά και οι τέσσερις περσινοί νικητές ερμηνείας – ο Μπρένταν Φρέιζερ , η Μισέλ Γιεό, ο Κε Χουί Κουάν και η Τζέιμι Λι Κέρτις – είναι μεταξύ των παρουσιαστών.

Επίσης, στην σκηνή του Dolby αναμένεται να εμφανιστούν οι Μαχερσάλα Άλι, Bad Bunny, Νίκολας Κέιτζ, Κρις Χέμσγουορθ, Ντουέιν Τζόνσον, Μάικλ Κίτον, Τζένιφερ Λόρενς, Μάθιου ΜακΚόναχι, Ρίτα Μορένο, Λουπίτα Νιόνγκ’ο, Οκτάβια Σπένσερ, Ράμι Γιούσεφ και Ζεντάγια.