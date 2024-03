Με μεγάλο θριαμβευτή το «Oppenheimer» που κέρδισε 7 βραβεία (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, A’ και Β’ Ανδρικού Ρόλου, Μοντάζ, Φωτογραφίας, Μουσικής) από τις συνολικά 13 υποψηφιότητες ολοκληρώθηκε η 96η απονομή των βραβείων Oscars. Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Κρίστοφερ Νόλαν τιμήθηκε με το Όσκαρ Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ταινίας Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου στην Έμα Στόουν για το ρόλο της ως Μπέλα Μπάξτερ στο Poor Things. H ταινία του Γιώργου Λάνθιμου απέσπασε τρία ακομα βραβεία στις κατηγορίες Κομμώσεις και Μακιγιάζ, Σκηνογραφίας, Κοστουμιών. Ξεχώρισε η βράβευση της Νταβάιν Τζόι Ράντολφ με Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου («Τα Παιδιά του Χειμώνα») και εκείνη της Ζιστίν Τριέ και του Αρτούρ Αραρί για το πρωτότυπο σενάριο («Ανατομίας μιας Πτώσης»). Μόλις ένα, αυτό του Καλύτερου Τραγουδιού που πήγε στο «What Was I Made For?» της Μπίλι Αϊλις και του Φίνεας, πήγε στην «Barbie», τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της χρονιάς. Καλύτερη Διεθνής Ταινία «Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος».

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με όλους τους νικητές παρακάτω.

Καλύτερη Ταινία

American Fiction

Ανατομία μιας Πτώσης

Barbie

Τα Παιδιά του Χειμώνα

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ο Μαέστρος

Oppenheimer

Περασμένες Ζωές

Poor Things

Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος

Σκηνοθεσία

Τζόναθαν Γκλέιζερ (Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος)

Γιώργος Λάνθιμος (Poor Things)

Κρίστοφερ Νόλαν (Oppenheimer)

Ζιστίν Τριέ (Ανατομία μιας Πτώσης)

Μάρτιν Σκορσέζε (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού)

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Μπράντλεϊ Κούπερ (Ο Μαέστρος)

Κόλμαν Ντομίνγκο (Rustin)

Πολ Τζιαμάτι (Τα Παιδιά του Χειμώνα)

Κίλιαν Μέρφι (Oppenheimer)

Τζέφρι Ράιτ (American Fiction)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Ανέτ Μπένινγκ (Nyad)

Λίλι Γκλάντστοουν (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού)

Σάντρα Ούλερ (Ανατομία μιας Πτώσης)

Κάρεϊ Μάλιγκαν (Ο Μαέστρος)

Εμα Στόουν (Poor Things)

Διασκευασμένο Σενάριο

American Fiction, Κορντ Τζέφερσον

Barbie, Νόα Μπόμπακ, Γκρέτα Γκέργουιγκ

Oppenheimer, Κρίστοφερ Νόλαν

Poor Things, Τόνι ΜακΝαμάρα

Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος, Τζόναθαν Γκλέιζερ

Πρωτότυπο Σενάριο

Ανατομία μιας Πτώσης, Αρτούρ Αραρί, Ζιστίν Τριέ

Τα Παιδιά του Χειμώνα, Ντέιβιντ Χέμινγκσον

Ο Μαέστρος, Μπράντλεϊ Κούπερ, Τζος Σίνγκερ

May December, Σάμι Μπερτς, Αλεξ Μεκάνικ

Περασμένες Ζωές, Σελίν Σονγκ

B’ Γυναικείος Ρόλος

Έμιλι Μπλαντ, Oppenheimer

Ντανιέλ Μπρουκς, The Color Purple

Αμέρικα Φερέρα, Barbie

Τζόντι Φόστερ, Nyad

Νταβάιν Τζόι Ράντολφ, Τα Παιδιά του Χειμώνα

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν (American Fiction)

Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού)

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Oppenheimer)

Ράιαν Γκόσλινγκ (Barbie)

Μαρκ Ράφαλο (Poor Things”)

Μουσική

Τζέρσκιν Φέντριξ (Poor Things)

Λούντβιγκ Γκόρανσον (Oppenheimer)

Λόρα Κάρπμαν (American Fiction)

Ρόμπι Ρόμπερτσον (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού)

Τζον Γουίλιαμς (Ο Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου)

Κοστούμια

Barbie, Τζάκλιν Ντάραν

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού, Τζάκλιν Γουεστ

Napoleon, Τζάντι Γιέιτς, Ντέιβιντ Κρόσμαν

Oppenheimer, Ελεν Μιρόζνικ

Poor Things, Χόλι Γουάντινγκτον

Φωτογραφία

Χόιτε φαν Χόιτεμα (Oppenheimer)

Εντ Λάκμαν (El Conde)

Μάθιου Λίμπατικ (Ο Μαέστρος)

Ροντρίγκο Πριέτο (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού)

Ρόμπι Ράιαν (Poor Things)

Μοντάζ

Ανατομία μιας Πτώσης, Λοράν Σενεσάλ

Τα Παιδιά του Χειμώνα, Κέβιν Τεντ

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού, Θέλμα Σκούνμεϊκερ

Oppenheimer, Τζένιφερ Λέιμ

Poor Things, Γιώργος Μαυροψαρίδης

Καλύτερο Τραγούδι

It Never Went Away – Τζον Μπατίστ, Νταν Γουίλσον (American Symphony)

What Was I Made For? – Μπίλι Αϊλις, Φίνεας (Barbie)

Wahzhazhe (A Song for My People) – The Osage Tribe (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού)

I’m Just Ken – Μαρκ Ρόνσον, Αντριου Γουάιατ (Barbie)

The Fire Inside – Νταϊάν Γουόρεν (Flamin’ Hot)

Σκηνογραφία

Barbie Production Design: Σάρα Γκρίνγουντ, Set Decoration: Κέιτι Σπένσερ

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού Production Design: Τζακ Φισκ, Set Decoration:Ανταμ Γουίλις

Napoleon Production Design: Αρθουρ Μαξ, Set Decoration: Ελι Γκριφ

Oppenheimer Production Design: Ρουθ Ντε Ζονγκ, Set Decoration: Κλερ Κόφμαν

Poor Things Production Design: Τζέιμς Πράις, Σόνα Χιθ, Set Decoration: Ζούζα Μίχαλεκ

Διεθνής Ταινία

Io Capitano (Ματέο Γκαρόνε, Ιταλία)

Society of the Snow (Χουαν Αντόνιο Μπαγιόνα, Ισπανία)

Στο Γραφείο των Καθηγητών (Ιλκέρ Τσατάκ, Γερμανία)

Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος (Τζόναθαν Γκλέιζερ, Ην. Βασίλειο)

Perfect Days (Βιμ Βέντερς, Ιαπωνία)

Ταινία Animation

Το Αγόρι και ο Ερωδιός

Στο Στοιχείο τους

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Τέσσερις Κόρες

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó

Οπτικά Εφέ

Ο Δημιουργός

Godzilla Minus One

Φύλακες του Γαλαξία 3

Επικινδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση Μέρος Πρώτο

Ναπολέων

Ήχος

Ο Δημιουργός

Ο Μαέστρος

Επικινδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση Μέρος Πρώτο

Oppenheimer

Ζώνη Ενδιαφέροντος

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Golda

Ο Μαέστρος

Oppenheimer

Poor Things

Society of the Snow

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniforme

Pachyderm

War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar