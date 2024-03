Η Έμα Στοόυν ήταν εκείνη που επικράτησε τελικά στο μπρα ντε φερ με την Λίλι Γκλάντστοουν για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Παρά τα προγνωστικά που έδιναν φαβορί την Γκλάντστοουν, η οποία θα γινόταν η πρώτη ιθαγενής ηθοποιός που θα κέρδιζε Όσκαρ ερμηνείας, το αγαλματάκι κατέληξε στα χέρια της μούσας του Γιώργου Λάνθιμου για την ερμηνεία της ως Μπέλα Μπάξτερ στο «Poor Things». Αυτό είναι το δεύτερο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου που κερδίζει η Αμερικανή μετά από εκείνο για το ρόλο της στο La La Land.

Η Στόουν ανέβηκε στη σκηνή εμφανώς συγκινημένη αλλά και κάπως αμήχανη διότι υπήρχε ένα πρόβλημα στο πίσω μέρος της τουαλέτας της. Ευχαρίστησε όλες της συνυποψήφιες της στην κατηγορία. «Σάντρα, Ανέτ, Κάρι, Λίλι, μοιράζομαι μαζί σας αυτό το βραβείο» είπε στην αρχή του λόγου της. «Σας θαυμάζω και ήταν τιμή που βρεθήκαμε μαζί και ελπίζω να ξαναβρεθούμε και στο μέλλον».

