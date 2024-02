Ήταν σημαντική η συνάντηση που οργάνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι για βοήθεια στην Ουκρανία, στην οποία μετείχε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημαντική γιατί για πρώτη φορά έγινε λόγος για την αποστολή δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, όχι βεβαίως στα μέτωπα με τους Ρώσους, αλλά στην Δυτική Ουκρανία και όχι για να πολεμήσουν αλλά για να εκπαιδεύσουν Ουκρανούς. Μια πρόταση την οποία οι περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν την είδαν με ενθουσιασμό.. Ωστόσο ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα στήριξε την Ουκρανία από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσει να το κάνει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της. Σημείωσε ακόμη ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ενωμένη και έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις, και ότι θα πρέπει να δει αυτή την πρόκληση και ως «πρόκληση» για τη στρατηγική της αυτονομία.

Τώρα όσον αφορά την εκπαίδευση των Ουκρανών, η Ελλάδα επίσης είχε ανταποκριθεί αποστέλλοντας μια ομάδα εκπαιδευτών αρμάτων μάχης στην Ολλανδία για να εκπαιδεύσει Ουκρανούς στα «Λέοπαρντ». Επιπλέον μια άλλη ομάδα είχε εκπαιδεύσει Ουκρανούς σε μεθόδους ανορθόδοξου πολέμου, ενώ Έλληνας πιλότος των F-16 είναι έτοιμος μόλις λάβει εντολή να εκπαιδεύσει Ουρκανούς πιλότους στα F- 16. Ακόμα η Ελλάδα έχει αποστείλει στην Ουκρανία άρματα μεταφοράς προσωπικού ρωσικής κατασκευής, πυρομαχικά, ενώ μέρος των πυρομαχικών το αγόρασαν οι ΗΠΑ για να το στείλουν στην Ουκρανία

Με την επεισοδιακή (πλην όμως πανηγυρική) χθεσινή πλήρη ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, στην έδρα του ΝΑΤΟ συνέβησαν ορισμένα απρόοπτα. Αν και το κτίριο είναι σχετικά καινούργιο, κτίστηκε για να στεγάσει τα υπάρχοντα μέλη του ΝΑΤΟ. Αλλά δεν είναι καθόλου λειτουργικό. Είναι εντυπωσιακό ως αρχιτεκτονικό κτίριο, αλλά με σπατάλη χώρων.. Ουδείς όμως είχε προβλέψει την διεύρυνση. Έτσι ούτε η Φιλανδία είχε μόνιμα γραφεία, αλλά ούτε η Σουηδία θα έχει, αν και την Πέμπτη θα υψωθεί στην έδρα του ΝΑΤΟ επισήμως η σημαία της Σουηδίας. Τι θα γίνει λοιπόν; Μου λένε ότι θα φύγει η Γραμματεία και μια ή δυο άλλες υπηρεσίες και να μεταφερθούν στο παλιό κτίριο, ώστε να βρεθεί χώρος για τα γραφεία της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Επίσκεψη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για η Στουρνάρα στο Liverpool και σημαντική (γεμάτη ειδήσεις) ομιλία στο University of Liverpool Management School.