Διθυραμβικά σχόλια απέσπασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η σειρά του Mega, Milky Way, με τους χρήστες να κάνουν λόγο για μια σειρά διεθνών προδιαγραφών.

Η σειρά 8 επεισοδίων αποτελεί μια τρυφερή ιστορία ενηλικίωσης, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Βασίλη Κεκάτου, ο οποίος κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα και το Queer Palm στο Φεστιβάλ Καννών 2019 για τη μικρού μήκους ταινία του «The Distance Between Us and the Sky», ενθουσίασε το κοινό, με τη σκηνοθεσία, τη φωτογραφία και τη μουσική να σχολιάζονται άκρως θετικά.

Μάλιστα, η Fifth Season, εταιρεία που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία πρότζεκτ όπως τα «Severance», «The Lost Daughter», απέκτησε τα δικαιώματα παγκόσμιας διανομής

Αξίζει να αναφερθεί ότι η σειρά θα είναι διαθέσιμη και στην πλατφόρμα του Vodafone TV. Το τρίτο επεισόδιο αναμένεται να παρουσιαστεί στις 10 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Στη σειρά συμμετέχει πληθώρα ηθοποιών, ανάμεσά τους και οι: Κορίννα Ντουλλάαρτ, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Γιούλικα Σκαφιδά, Θέμις Μπαζάκα, Ακύλλας Καραζήσης, Αργύρης Μπακιρτζής, Μαρία Καλλιμάνη, Σοφία Κόκκαλη, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Τόνια Σωτηροπούλου, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Στυλιάνα Ιωάννου, Ναταλία Σουίφτ, Αφροδίτη Καποκάκη, Ευαγγελία Καμάρα, Ιώκο Ιωάννης Κοτίδης, Ξένια Ντάνια, Πρόδρομος Τσινικόρης, Σταύρος Τσουμάνης, Βίκυ Μαϊδάνογλου, Τζέο Πακίτσας, Κασσιόπη Κλέπκου, Αλέξανδρος Βούλγαρης.