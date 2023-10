Προς επικύρωση στην τουρκική εθνοσυνέλευση έστειλε σήμερα Δευτέρα (23/10) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το πρωτόκολλο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

The Protocol on Sweden’s Accession to NATO was signed by President @RTErdogan on October 23, 2023 and referred to the Grand National Assembly of Türkiye.

