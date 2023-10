Η ένταση αυξάνεται και στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο. Τρεις μαχητές της Χαμάς σκοτώθηκαν αφού διείσδυσαν στο Ισραήλ, ενώ η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για τον αντιαρματικό πύραυλο που εξερράγη στον ισραηλινό οικισμό Shtula και προκάλεσε τουλάχιστον έναν θάνατο.

Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε αντίποινα κατά της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και μάλιστα δημοσίευσε σχετικό βίντεο.

🚨 IDF publishes a video showing a strike against a Hezbollah position that launched an anti-tank guided missile attack at the northern town of Shtula, killing one. pic.twitter.com/RPS76CIcIu

— OSINT Updates (@OsintUpdates) October 15, 2023