Εντείνονται οι πολεμικές συγκρούσεις Ισραήλ – Χαμάς, με την λίστα των νεκρών να μεγαλώνει όσο περνάει η ώρα. Νέα δεδομένα στην σύρραξη φέρνει η εμπλοκή του Λιβάνου, με την Χεζμπολάχ να αναλαμβάνει την επίθεση με ρουκέτες στο ισραηλινό έδαφος.

Πάνω από 313 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 20 παιδιά, και σχεδόν 2.000 τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα από χθες, όπως ανακοίνωσε σήμερα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη, εκ των οποίων ένα παιδί, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ισραηλινοί πεζοναύτες απέτρεψαν σήμερα νέα επίθεση από πέντε Παλαιστίνιους μαχητές από τη Λωρίδα της Γάζας στο ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού.

«Πεζοναύτες των IDF (ισραηλινών δυνάμεων άμυνας) εντόπισαν πέντε τρομοκράτες που κρύβονταν στην περιοχή της Ακτής Ζικίμ σε ισραηλινό έδαφος», ανέφερε εκπρόσωπος των IDF. Οι IDF στόχευσαν τους τρομοκράτες και απέτρεψαν διείσδυση σε περιοχές αμάχων, πρόσθεσε ο ίδιος. Το ισραηλινό ραδιόφωνο μετέδωσε ότι τα πρόσωπα αυτά σκοτώθηκαν, κάτι που δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ο εκπρόσωπος.

Ο ισραηλινός στρατός εκκενώνει ισραηλινούς οικισμούς στην περιοχή των συνόρων με τη Γάζα, μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

Χιλιάδες άνθρωποι θα μεταφερθούν σε άλλα σημεία του Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ρίτσαρντ Χεχτ. Ο στρατός κήρυξε απαγορευμένη ζώνη την περιοχή γύρω από την παράκτια λωρίδα. Υπάρχουν ακόμα οκτώ σημεία στο νότιο Ισραήλ όπου ο στρατός κάνει έρευνες για πιθανούς επιτιθέμενους, δήλωσε ο Χεχτ. Ο φράκτης στη Λωρίδα της Γάζας παραβιάστηκε σε 29 σημεία, τα οποία τώρα ελέγχονται.

Israeli Prime Minister Netanyahu urges Gaza residents to leave to other countries: «Gazans’ should flee», as time to start ground operation approaches. pic.twitter.com/GZLH0TRGcq

