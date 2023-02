Η μεγαλύτερη ανάλυση των αμερικανικών βάσεων δεδομένων σχετικά με τον εμβολιασμό ενάντια στον SARS-CoV-2 αποκάλυψε ότι αποτελεί «ασπίδα» ενάντια στα καρδιαγγειακά επεισόδια. Συγκεκριμένα ερευνητές της Ιατρικής Σχολής Icahn του Μοunt Sinai ανακάλυψαν, όπως ανέφεραν στην επιθεώρηση «Journal of the American College of Cardiology», ότι ο εμβολιασμός ενάντια στην COVID-19 συνδέεται με λιγότερα εμφράγματα, εγκεφαλικά και άλλα καρδιαγγειακά προβλήματα σε άτομα που μετά το «τσίμπημα» νόσησαν από τον SARS-CoV-2.

Στο «μικροσκόπιο» ο πλήρης αλλά και ο μερικός εμβολιασμός

Η μελέτη αυτή είναι η πρώτη που εξέτασε τόσο τον πλήρη όσο και τον μερικό εμβολιασμό ενάντια στον πανδημικό κορωνοϊό και τη σύνδεσή του με σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια στις ΗΠΑ – και τα ευρήματά της επιβεβαίωσαν παρόμοιες αναλύσεις που έχουν διεξαχθεί στην Κορέα.

Η μελέτη

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τη μεγαλύτερη αμερικανική εθνική βάση δεδομένων για την COVID-19 (N3C). Από το 2020 οπότε και δημιουργήθηκε ως σήμερα στη βάση αυτή συλλέγονται στοιχεία από τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους νοσοκομειακών ιδρυμάτων ολόκληρης της χώρας. Στη μελέτη περιελήφθησαν 1.934.294 ασθενείς, 217.843 εκ των οποίων έλαβαν είτε mRNA εμβόλιο είτε το εμβόλιο ιικού φορέα της Johnson & Johnson.

Ευεργετική επίδραση ενάντια σε πολλές post-COVID επιπλοκές

«Επιχειρήσαμε να αποσαφηνίσουμε την επίδραση του εμβολιασμού στα καρδιαγγειακά επεισόδια σε άτομα που μετά τον εμβολιασμό νόσησαν με COVID-19 και ανακαλύψαμε ότι κυρίως στα άτομα με συννοσηρότητες, όπως όσοι είχαν περάσει προηγούμενο έμφραγμα ή εγκεφαλικό, όσοι έπασχαν από διαβήτη τύπου 2, είχαν υψηλή χοληστερόλη, εμφάνιζαν ηπατοπάθεια ή ήταν παχύσαρκοι, υπήρχε σύνδεση με μείωση του κινδύνου επιπλοκών. Παρότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε αιτιώδη σχέση, τα στοιχεία αυτά ενισχύουν προηγούμενα σύμφωνα με τα οποία ο εμβολιασμός μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση ενάντια σε ένα μεγάλο εύρος post-COVID επιπλοκών» ανέφερε ο κύριος συγγραφέας της μελέτης Γκίρις Ναντκάρνι, καθηγητής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή Icahn Mount Sinai.

Οφέλη ακόμη και από τον ατελή εμβολιασμό

Μάλιστα οφέλη φάνηκε να έχει ακόμη και ο ατελής εμβολιασμός. «Προς έκπληξή μας είδαμε ότι ακόμη και όταν το εμβολιαστικό σχήμα δεν είχε ολοκληρωθεί, φάνηκε να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων» σημείωσε ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης Τζόι Ζιάνγκ, υποψήφιος διδάκτορας στο εργαστήριο του καθηγητή Ναντκάρνι και προσέθεσε: «Δεδομένης της τεράστιας διασποράς του SARS-CoV-2 παγκοσμίως, ελπίζουμε ότι τα ευρήματά μας θα βοηθήσουν στην αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού, ιδίως σε άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας».

Τα επόμενα αναγκαία βήματα

Σύμφωνα με τους ερευνητές, απαιτούνται τώρα περισσότερες μελέτες προκειμένου να πέσει φως στους μηχανισμούς που εμπλέκονται στην «προστατευτική σχέση» μεταξύ εμβολιασμού και καρδιαγγειακών επεισοδίων από ανοσολογικής άποψης και να διευκρινιστεί ο ρόλος των διαφορετικών παραλλαγών του ιού αλλά και των επαναλοιμώξεων εξαιτίας του στον καρδιαγγειακό κίνδυνο.