Η οικονομία της εκδίκησης: Από την Diana, στη Shakira και την Miley

Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, λέει ο σοφός λαός. Αλλά είναι επίσης και ένα κίνητρο με τεράστια δύναμη που εμπνέει τους δημιουργούς στις τέχνες, τη μουσική, την λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Συνήθως, η απιστία είναι από τα πιο συνηθισμένα αίτια για τα οποία κάποιος ζητάει εκδίκηση. Ωστόσο, σύμφωνα με ερευνητές, η εκδίκηση δεν είναι ποτέ η λύση και δεν προσφέρει την πολυπόθητη ανακούφιση σε αυτόν που την ζητάει, ενώ πολλές φορές τα αρνητικά συναισθήματα που προκαλεί γίνονται αίτια εκδήλωσης ασθενειών για το άτομο.

Μάλιστα, σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο συνειδητοποιημένος αναφορικά με την ψυχική υγεία, θα περίμενε κανείς ότι το θέμα της εκδίκησης στην ποπ κουλτούρα δεν θα γνώριζε την ίδια δυναμική όπως μια δεκαετία πριν. Φυσικά, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική, με την εν λόγω αντίδραση να έχει εκτοξεύσει τις καριέρες καλλιτεχνών τον τελευταίο καιρό, δημιουργώντας, έτσι, ένα είδος «οικονομίας της εκδίκησης».

Η Shakira, τα Casio και η Ferrari

Πρώτη στη σειρά είναι η Shakira. Η Κολομβιανή τραγουδίστρια «ξέσπασε» σχετικά με τον χωρισμό της με τον Ζεράρ Πικέ – μετά την απιστία του τελευταίου-, με την κυκλοφορία του κομματιού «BZRP Music Session #53».

Το εν λόγω τραγούδι σημείωσε ρεκόρ 82 εκατομμυρίων προβολών σε 24 ώρες στο YouTube, με τους στίχους του να εμπλέκουν ακόμα και διεθνή brands στην διαμάχη του πρώην ζευγαριού. «Αντάλλαξες μία Ferrari με ένα Twingo. Αντάλλαξες ένα Rolex με ένα Casio»· ουσιαστικά, η Σακίρα παρομοιάζει τον εαυτό της με Ferrari και Rolex και με Casio και Twingo την νυν ερωμένη του Πικέ, Κλάρα Κία. Η Shakira έριξε και άλλο λάδι στη φωτιά, τοποθετώντας μια κούκλα μάγισσας σε φυσικό μέγεθος στο μπαλκόνι της στη Βαρκελώνη, στην Ισπανία, που «κοιτούσε» το σπίτι της μητέρας του πρώην της, που μένει ακριβώς απέναντι, με το τραγούδι της να «παίζει» στη διαπασών.

Σωρεία αντιδράσεων, όπως ήταν αναμενόμενο, με τον Πικέ να συνάπτει αμέσως συνεργασία με την Casio, αφού η τραγουδίστρια με αυτό τον τρόπο επιτέθηκε έμμεσα στο δημοφιλές brand. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής έδειξε και τον καρπό του αφού φορούσε ρολόι της διάσημης μάρκας, τονίζοντας με νόημα πως «είναι ρολόγια για μια ζωή», ενώ ανακοίνωσε πως θα οδηγεί πλέον Twingo για να πηγαίνει στο γήπεδο.

🚨🤣 PIQUÉ ANUNCIANDO QUE CASIO es PATROCINADOR de la KINGS LEAGUE JAJAJJAAJAJJA 😗 Solo falta que les sponsorice Twingo. Brutal. pic.twitter.com/0qB2fuzOos — David Adán (@davidadaan) January 13, 2023

Η προβολή, φυσικά, των εν λόγω brands τεράστια. Σύμφωνα με δεδομένα από την Launchmetrics, το εν λόγω κομμάτι προσέδωσε στην Casio 70 εκατομμύρια δολάρια σε Media impact value (MIV). Από αυτόν τον αριθμό, τα 41 εκατομμύρια δολάρια προήλθαν από αντιδράσεις και περιεχόμενοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που αντιπροσωπεύουν το 59%, ενώ οι αναφορές στο διαδίκτυο υπολογίζονται σε αξία στα 29 εκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχα, η Rolex συγκέντρωσε 40,5 εκατομμύρια δολάρια σε MIV, εκ των οποίων τα 20,8 εκατ. (51%) προήλθαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα 19,7 εκατομμύρια δολάρια από άλλες πηγές στο διαδίκτυο. Τα νούμερα φυσικά εντυπωσιάζουν. Ακόμα και η Beyoncé, προσπάθησε να «κόψει» και αυτή ένα κομμάτι από την πίτα της επιτυχίας της Shakira, ερμηνεύοντας για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια το κοινό τους τραγούδι «Beautiful Liar» στη συναυλία της στο Ντουμπάι.

Το “Flowers” της Miley Cyrus και οι πωλήσεις των λουλουδιών

Η Miley Cyrus είναι μια πασίγνωστη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, που αναμφίβολα έχει επηρεάσει σημαντικά τη βιομηχανία της μουσικής. Με την χαρακτηριστική φωνή της, την τολμηρή της προσωπικότητα και το αδιαμφισβήτητο ταλέντο της, έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνες της γενιάς της. Τα τελευταία χρόνια, έχει επιστρέψει στη μουσική σκηνή με μια σειρά από τραγούδια που έχουν κερδίσει την προσοχή και την αποδοχή του κοινού της.

Ένα από αυτά είναι το «Flowers», το οποίο με την κυκλοφορία του βρέθηκε στην κορυφή των Charts. Μάλιστα, κατέκτησε και το ρεκορ του τραγουδιού που έφτασε τα 100 εκατομμύρια Streams στο Spotify μόλις την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Αυτό που κάνει το «Flowers» να ξεχωρίζει είναι το γεγονός ότι αποτελεί μια απάντηση σε ένα τραγούδι που της είχε αφιερώσει ο πρώην σύζυγό της και ηθοποιός Liam Hemsworth, με τίτλο «When I Was Your Man» του Bruno Mars.

“I should have bought you flowers” λέει ο Mars στο τραγούδι του, “Ι can buy myself flowers” απαντάει η Miley στο νέο της τραγούδι. Σύμφωνα με τα σουπερμαρκετ Lidl, οι πωλήσεις λουλουδιών αυξήθηκαν κατά 52% μόλις δύο εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού της Miley, θυμίζοντας σε όλους ότι μπορούν να προσφέρουν οι ίδιοι στους εαυτούς τους λουλούδια και ό,τι άλλου θέλουν.

Η SZA σκοτώνει τον πρώην της

Σειρά έχει η SZA με το δημοφιλές της τραγούδι “Kill Bill.”. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι άνθρωποι ακούν με μανία το εν λόγω τραγούδι, το οποίο έχει γνωρίσει τεράστια δυναμική στο Tiktok. Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι ότι έχει αυξηθεί σε δημοτικότητα χωρίς να δέχεται ιδιαίτερη κριτική για τη βία που χαρακτηρίζει τους στίχους του. Το τραγούδι, φυσικά, πήρε το όνομά του από τις ομώνυμες ταινίες του Ταραντίνο με μια από τις πιο δημοφιλείς πλοκές εκδίκησης στην ιστορία του κινηματογράφου, εκτοξεύοντας την δημοφιλία της ταινίας 20 χρόνια μετά. “I just killed my ex, Not the best idea” τραγουδάει η SZA με τους στίχους να πληροφορούν το κοινό, τους λόγους για τους οποίος οδηγήθηκε στην εν λόγω πράξη.

Η έμπνευση από τη Πριγκίπισσα Diana

Αξίζει να αναφερθεί ότι το εξώφυλλο του άλμπουμ της SZA, στο οποίο περιέχεται το παραπάνω κομμάτι, είναι εμπνευσμένο από μια φωτογραφία της πριγκίπισσας Νταϊάνα που κάθεται σε έναν βατήρα ενός γιοτ, στη θάλασσα.

Και αυτό έχει την σημασία του γιατί η όλη θεματική της εκδίκησης στην ποπ κουλτούρα απέκτησε ρίζες από το διάσημο φόρεμα εκδίκησης που φόρεσε η Πριγκίπισσα, λίγο μετά τη δημόσια παραδοχή της απιστίας του Καρόλου το καλοκαίρι του 1994.

Η εκδίκηση, λοιπόν, είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, μάλλον για τους κοινούς θνητούς. Για τις διασημότητες δεν ισχύει κάτι τέτοιο, καθώς η εμπορευματοποίηση ενός χωρισμού γεμίζει τους λογαριασμούς τους και τους παρέχει ζεστό φαγητό στο τραπέζι τους.