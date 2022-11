Ο Δημοκρατικός Τζον Φέτερμαν κέρδισε την κομβική μάχη της Πενσυλβάνια για τη Γερουσία των ΗΠΑ -τη στιγμή που η μάχη για τον έλεγχό της συνεχίζεται- καθώς το αποτέλεσμα ξεκαθάρισε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στη συγκεκριμένη Πολιτεία, «αναποδογυρίζοντας» μια έδρα που κατείχαν οι Ρεπουμπλικάνοι.

Εξι μηνές μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που παραλίγο να του κόψει το νήμα της ζωής, ο Φέτερμαν, αντικυβερνήτης της Πενσυλβάνια, νίκησε τον τούρκο δόκτωρα Μεχμέτ Οζ, τον διάσημο και πλούσιο καρδιοχειρουργό που έγινε τηλεοπτική «περσόνα», διατηρώντας παράλληλα στενούς δεσμούς με την Τουρκία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Φέτερμαν απέδωσε την προεκλογική του επιτυχία στην τακτική «μάχη σε κάθε κομητεία, για κάθε ψήφο» στην οποία ο ίδιος πρωταγωνίστησε κυκλοφορώντας πολύ στο δρόμο, ντυμένος απλά συνήθως με ένα φούτερ με κουκούλα, αλλά και επιδεικνύοντας συχνά τα τατουάζ στα χέρια του, προσπαθώντας να επαναφέρει το Δημοκρατικό Κόμμα στην πρώτη γραμμή, σε περιοχές της εργατικής τάξης κυρίως λευκών ψηφοφόρων, οι οποίοι μοιάζουν να αποστασιοποιούνται όλο και περισσότερο το Δημοκρατικό κόμμα.

THANK YOU to everyone working the polls today. Grateful for your service to our democracy 💙

— John Fetterman (@JohnFetterman) November 8, 2022