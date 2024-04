Τις αντιδράσεις αλλά και τις ενστάσεις τους είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν φορείς, κάτοικοι και η δημοτική αρχή του Πόρου σχετικά με την επέκταση των ΠΟΑΥ (σ.σ. Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) στο νησί, μέσα από το διεθνές Συνέδριο «Seas of Change: The Poros Summit on Industrial Fish Farming».

Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Ίδρυμα Rauch , την Καθετή και την Global Salmon Farming Resistance, υπό την αιγίδα και του Πανελλήνιου Δικτύου για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, με συμμετοχή από 18 κοινότητες από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη και από 54 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Το ζήτημα της επέκτασης των ιχθυοκαλλιεργειών, που ανέδειξε το ΒΗΜΑ, αναμένεται να πλήξει σημαντικά τόσο το περιβάλλον όσο και την οικονομία του νησιού. Σύμφωνα με έρευνα του Ελληνοαμερικανικού RAUCH Foundation σε συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Φορέα «Καθετή» που παρουσιάστηκε στο συνέδριο.

Περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις

Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι σημαντικές καθώς ο βιοπορισμός της κοινωνίας του Πόρου βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς οι ιχθυοκαλλιέργειες δημιουργούν περισσότερα πλαστικά απόβλητα (πολυστυρένιο) σε σχέση με την εμπορική αλιεία, γεγονός και το οποίο αναμένεται να ενταθεί με την επέκταση των ΠΟΑΥ.

Όσον αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο, η υπόσχεση της απασχόλησης που δημιουργούν οι ιχθυοκαλλιέργειες θα επισκιαστεί από την καθαρή απώλεια των θέσεων εργασίας, πλήττοντας τόσο τομείς του τουρισμού και της αλιείας.

Μάλιστα, οι κάτοικοι δηλώνουν άγνοια, καθώς μόνο ένας στους δέκα γνωρίζει τον αντίκτυπο της επέκταση των ΠΟΑΥ, ενώ ακόμα λιγότεροι φαίνεται να κατανοούν το πως θα επηρεάσουν την κοινωνία.

Την ίδια ώρα παρατηρούνται και σημαντικές παραβάσεις της νομοθεσίας καθώς μέσω δορυφορικών εικόνων εντοπίζονται ιχθυοκαλλιέργειες σε κρίσιμα σημεία όπως τα λιβάδια Ποσειδωνίας, τα οποία επικαλύπτονται ανησυχητικά.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που αναδείχθηκε μέσα από το συνέδριο, αφορά την γενικότερη βιωσιμότητα των ιχθυοκαλλιεργειών και τις επιπτώσεις τους στον πληθυσμό των ψαριών, καθώς για να ανατραφεί ένα κιλό ψάρια χρειάζονται 1,2 κιλά άγρια ψάρια, ένα συντηρητικό νούμερο που δεν λαμβάνει υπόψη τις απώλειες τροφής.

«Μήνυμα ελήφθη»

Πλέον, ο Πόρος προσπαθεί να προλάβει την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (σ.σ. όπως έγινε στην περίπτωση του Ξηρομέρου) με την δημοτική αρχή να δηλώνει έτοιμη να απευθυνθεί μέχρι στο ΣτΕ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι παρόντες στο συνέδριο ήταν ο γενικός γραμματέας Τουρισμού, Μύρων Φλουρής, καθώς και ο γενικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, Κώστας Μπαγινέτας. Από την πλευρά του ο κ. Φλουρής ανέφερε ότι «το μήνυμα ελήφθη».