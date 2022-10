Η επίθεση βομβιστή-καμικάζι σε πανεπιστήμιο της Καμπούλ που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 43 ανθρώπους, κατά νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα Δευτέρα η αποστολή Αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν.

«Σαράντα τρεις νεκροί. 83 τραυματίες. Τα θύματα είναι κυρίως νέες και κορίτσια», ανέφερε η αποστολή μέσω Twitter, διευκρινίζοντας πως αναμένει ότι ο αριθμός των θυμάτων πρόκειται να αυξηθεί περαιτέρω.

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εξετάσεων στη συνοικία Dasht-e-Barchi, στη δυτική Καμπούλ, όπου ζει η θρησκευτική μειονότητα των Χαζάρα, και έχουν σημειωθεί μερικές από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις στο Αφγανιστάν.

Deeply grieved at the loss of young lives in a horrific suicide attack at a learning center in Kabul. Words can’t express this sheer barbarism. I send my deepest condolences & most sincere sympathies to the bereaved families. #StopShiaGenocide#HazaraGenocide#Afghanistan pic.twitter.com/MFDfhEd5IA

— Md. Hassanain (@HassanainRocky) September 30, 2022