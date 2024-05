Το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2024 ήθελε η Ελλάδα και η Μαρίνα Σάττι με το «Ζάρι» της, το εξασφάλισε με απόλυτη επιτυχία.

Η Ελλάδα πέρασε κι επίσημα στον τελικό του Σαββάτου (11/05). Το μόνο που άλλαξε από την πρόταση που μόλις διαβάσατε είναι η προσθήκη του «επίσημα», αφού τα προγνωστικά την ήθελαν να περνά με ευκολία. Ήταν και η αποδοχή που γνώρισε η Μαρίνα Σάττι από την πρώτη στιγμή στο Μάλμε και κατά τη διάρκεια των προβών που προμήνυε το “next is Greece”.

Στο εισαγωγικό βίντεο πριν την εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2024, είδαμε για λίγο τη Μαρινέλλα με το «Κρασί, Θάλασσα και τ’ Αγόρι μου», η οποία ήταν και η πρώτη συμμετοχή της χώρας στον διαγωνισμό το 1974.

Αμέσως μετά την πρώτη συμμετοχή, στις οθόνες μας εμφανίστηκε και η πρώτη μας (και μοναδική μέχρι στιγμής) νίκη με την Έλενα Παπαρίζου το 2005 στο Κίεβο.

Η postacard έκλεισε με πλάνα από την Αθήνα και τη Μαρίνα Σάττι. Και έφτασε η στιγμή της. Μαζί με τους χορευτές της Huseyin Cetintas, Yasin Ametoglou, Βασίλης Καραγιάννης και Ειρήνη Δαμιανίδου «όργωσαν» τη σκηνή της Malmö Arena.

Eurovision 2024: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι

Το μονοπλάνο για το «Ζάρι»

Ο Φωκάς Ευαγγελινός, πριν φύγει η ελληνική αποστολή για την Ελλάδα, είχε αναφέρει πως η παρουσία μας επί σκηνής δεν θα θυμίζει τίποτα από ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα στον διαγωνισμό.

Το μονοπλάνο ήταν το «εύρημα» και η Μαρίνα Σάττι είχε μιλήσει για αυτό στην ΕΡΤ:

«Ήταν μία ιδέα του κ. Φωκά Ευαγγελινού, ίσως και βασισμένη σε εκείνο το βίντεο που είχα κάνει της Μάντισσας που ήταν επίσης μονοπλάνο. Έχει να κάνει με το να γίνονται όλα μπροστά στα μάτια του κόσμου, χωρίς κατ, χωρίς μοντάζ, χωρίς κοψίματα.

Ό,τι συμβαίνει, αυτοί είμαστε, τραγουδάμε στα ελληνικά, χορεύουμε με ζουρνά, είμαστε όμως και μοντέρνοι, είμαστε και rap, είμαστε και σύγχρονοι, έχουμε όμως και όλη αυτή την κουλτούρα πίσω μας και μέσα μας.

Οπότε, νομίζω ότι η ιδέα του μονοπλάνου, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί ξανά στη Eurovision, δίνει αυτή την αίσθηση της συνέχειας και της ειλικρίνειας μπροστά στα μάτια του κόσμου, τα βλέπουν όλα να πάσα στιγμή».

Eurovision 2024: Οι 10 χώρες που πέρασαν από τον Β’ Ημιτελικό

Λετονία

Αυστρία

Ολλανδία

Νορβηγία

Ισραήλ

Ελλάδα

Εσθονία

Ελβετία

Γεωργία

Αρμενία

Οι συμμετοχές που αποκλείστηκαν

Μάλτα

Αλβανία

Τσεχία

Δανία

Άγιος Μαρίνος

Βέλγιο

Οι 3 εκ των Big 5 που προκρίνονται απευθείας στον τελικό

Στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision είδαμε τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, χώρες οι οποίες προκρίνονται απευθείας στον Τελικό μιας και ανήκουν στις Big 5. Μαζί και η διοργανώτρια Σουηδία που φέτος διαγωνίζεται με τους πολύ αγαπητούς στη χώρα Marcus & Martinus.

Στον Β’ Ημιτελικό παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Η τελευταία είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί.

Γαλλία

Ιταλία

Ισπανία

Eurovision 2024: Τα highlights του Β’ Ημιτελικού

Στη σκηνή της Eurovision επέστρεψε για πέμπτη φορά η Έλενα Παπαρίζου η οποία με το «Number One» βρίσκεται δικαίως στη λίστα με τις πιο iconic συμμετοχές στον διαγωνισμό.

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά τη νίκη της, τραγούδησε ξανά το «Number One» και καταχειροκροτήθηκε (εις διπλούν) και λόγω εντοπιότητας.

Το 2001 την απολαύσαμε ως μέλος των Antique στην Κοπεγχάγη της Δανίας, το 2005 έφερε τη νίκη για την Ελλάδα στο Κίεβο της Ουκρανίας, το 2006 υποδέχτηκε τους Ευρωπαίους στην Αθήνα, και το 2021 συμμετείχε στο εντυπωσιακό «Rock The Roof» party στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Η Έλενα Παπαρίζου θα είναι ο άνθρωπος που στον τελικό της Eurovision 2024 θα πει «Καλησπέρα Ευρώπη. Οι 12 πόντοι της Ελλάδας πηγαίνουν…».

Μετά την Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή ανέβηκε η Σερτάμπ Ερενέρ, η οποία χάρισε την πρώτη και μοναδική έως τώρα νίκη στην Τουρκία το 2003 με το «Everyway That I Can» και η Σάρλοτ Περέλι, η οποία έφερε τη νίκη στη Σουηδία το 1999 με το «Take Me To Your Heaven».

Δεν επαναλήφθηκαν όσα έγιναν στην πρόβα του Ισραήλ, πριν τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2024. «Free Palestine» και γιουχαΐσματα για την εκπρόσωπο του Ισραήλ, Eden Golan, και το αμφιλεγόμενο τραγούδι της που φέρει τον τίτλο «Hurricane» κατά τη διάρκεια των προβών, χειροκροτήματα (και λίγη δυσαρέσκεια) κατά τη ζωντανή μετάδοση.

Κατά τη διάρκεια της πρόβας υψώθηκαν σημαίες και σύμβολα υπέρ της Παλαιστίνης, τα οποία έχουν απαγορευτεί από τη διοργανώτρια αρχή EBU. Η EBU, σε κάθε τόνο, επαναλαμβάνει τον μη πολιτικό χαρακτήρα της Eurovision, αν και τα δεδομένα δείχνουν άλλο. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα η Eurovision είναι μια υπόθεση βαθιά πολιτική.

Έξω από το στάδιο το πρωί της Πέμπτης 09/05 και η Γκρέτα Τούνμπεργκ τυλιγμένη με την παλαιστινιακή μαντήλα.

Οι παρουσιάστριες Petra Mede και Malin Åkerman έδωσαν το σύνθημα της έναρξης με τη δική τους εκδοχή για το νικητήριο τραγούδι της Σουηδίας για το 2013. Μέσα σε ξαπλώστρες σολάριουμ τραγούδησαν το «Tattoo» της Loreen και μας υποδέχθηκαν στον Β’ Ημιτελικό.

Ραντεβού στον Τελικό! Ραντεβού το Σάββατο 11/05!