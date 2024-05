Η αστυνομία επενέβη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στους καταυλισμούς των φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) και το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας, δύο από τα σημαντικότερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των ΗΠΑ, και προχώρησε σε πολλές συλλήψεις, έπειτα από την ένταση των προηγούμενων ημερών.

«Κατόπιν αιτήματός μου, πολύ νωρίς σήμερα το πρωί, ο καταυλισμός στην πρασιά Κρέσγκι διαλύθηκε. Τα άτομα που βρίσκονταν στον καταυλισμό εκείνη τη στιγμή είχαν προειδοποιηθεί τέσσερις φορές ότι θα έπρεπε είτε να φύγουν είτε να προετοιμαστούν ότι θα συλληφθούν», ανέφερε η Σάλι Κόρνμπλουθ, η πρόεδρος του ΜΙΤ, κοντά στη Βοστόνη. «Οι 10 που απέμειναν δεν αντιστάθηκαν στη σύλληψή τους και οδηγήθηκαν ησύχως εκτός του καταυλισμού από αστυνομικούς του ΜΙΤ και στη συνέχεια εκτός του πανεπιστημίου για να δώσουν τα στοιχεία τους» στην αστυνομία, πρόσθεσε, επικαλούμενη τις «εντάσεις» που οδήγησαν σε αυτή την «έσχατη» λύση.

