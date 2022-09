Σοκάρουν τα βίντεο από την ‘έκρηξη έπληξε σήμερα Παρασκευή εκπαιδευτικό οργανισμό σε δυτικό τομέα της Καμπούλ, της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν δεκάδες νεκροί.

«Υπάρχουν τραυματίες»

Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί όπως μετέδωσαν αφγανικά μέσα ενημέρωσης και έκανε γνωστό εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο εκπρόσωπος, ο Χαλίλ Ζαντράν, δήλωσε πως «υπάρχουν τραυματίες» εξαιτίας της έκρηξης στο εκπαιδευτικό κέντρο Kaaj, στη συνοικία Νταστ-ι-Μπαρσί.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, υποσχόμενος πως θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση αργότερα.

#BREAKING: Early footages from the scene of a blast in west of #Kabul shows that dozens of young students have been killed and injured, after a deadly blast in a learning center. All students of the center are Hazaras. pic.twitter.com/3NK4s5Q8ni — jawidomid (@jawidomid) September 30, 2022

A suicide explosion at an education institute in Afghanistan’s capital of Kabul reportedly killed 19 people and injured 29 more.#Afghanistan | #Kabul https://t.co/ye7YioJ8VY — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 30, 2022

Aftermath of today’s explosion in Barchi of #Kabul in the absence of media. Taliban are censoring the media to not broadcast such incidents “give me your phone! you shouldn’t take video” a Talib says to the one who recording the video. pic.twitter.com/O20qCxyC7i — Zahra Rahimi (@ZahraSRahimi) September 30, 2022