Πώς έσπασε το μυστικό της «επισύνδεσης» Ανδρουλάκη

Η υπόθεση των υποκλοπών κρύβει ακόμη πολλά μυστικά. Εχει μεγάλο ενδιαφέρον, για παράδειγμα, πώς κατέστη δυνατή η αποκάλυψη της «επισύνδεσης» του προέδρου του ΠαΣοΚ – ΚΙΝΑΛ κ. Ν. Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ. Οταν ο κ. Ανδρουλάκης έμαθε την προσπάθεια παγίδευσης του τηλεφώνου του από το κακόβουλο λογισμικό Pretador απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών κ. Χρ. Ράμμο και του ζήτησε να διερευνήσει αν παρακολουθείται το τηλέφωνό του. Εκείνος επικοινώνησε με τη Wind, συνδρομητής της οποίας είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Οι υπεύθυνοι της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας ενημέρωσαν τον κ. Ράμμο, προς έκπληξή του και προς έκπληξη όλων, ότι είχε ζητηθεί επίσημα από την ΕΥΠ η παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη. Κάπως έτσι έγινε γνωστή η «επισύνδεση» Ανδρουλάκη και μέσω των αυτών διαύλων ενημερώθηκε και ο Πρωθυπουργός. Για να ακολουθήσουν μέσα σε μισή ώρα, όπως βεβαιώνουν παράγοντες του Μεγάρου Μαξίμου, οι παραιτήσεις των δύο επίμαχων προσώπων, πρώτα του κ. Κοντολέοντος και ακολούθως του κ. Δημητριάδη.

Ο κ. Ανδρουλάκης πάντως δεν μπορεί ακόμη να το χωνέψει πως επέλεξαν, όποιοι επέλεξαν, να παρακολουθήσουν το τηλέφωνό του. Ο ίδιος διασκεδάζει με όσα μεταδίδουν διάφοροι περί εθνικών θεμάτων, όπως και περί Αρμενίων, Ουκρανών, Κινέζων, ή άλλων περί Θράκης. Δεν υπάρχει τίποτε από όλα αυτά, λέει και ξαναλέει, εξηγώντας ότι ο ίδιος είχε και διατηρεί άριστες σχέσεις με τους Αρμενίους, υπήρξε πολέμιος των Ρώσων, με τους Κινέζους δεν είχε καμία επαφή και με τη Θράκη μάλλον η τουρκική πλευρά έπρεπε λογικά να τον παρακολουθεί, λόγω των επαφών του με τους Κούρδους. Κατόπιν τούτου, πιστεύει ότι η «επισύνδεση» και η προσπάθεια μόλυνσης του τηλεφώνου του με το κακόβουλο λογισμικό είχαν σκοπό και στόχο την εσωτερική πολιτική του δράση παρά οτιδήποτε άλλο.

Ακόμα, αποκρούει όσα υποστηρίζονται από ορισμένους ότι δεν έχει οφέλη από τη διατήρηση του θέματος στην επικαιρότητα. Οπως λέει ευθέως, δεν τον ενδιαφέρει αν χάνει δημοσκοπικά εξ αυτού του λόγου. Για τον ίδιο είναι θέμα δημοκρατίας, ζήτημα αρχών και δεν πρόκειται να υποχωρήσει αν δεν αποκαλυφθεί ποιοι λόγοι επέβαλαν την παγίδευση του τηλεφώνου του. Κατά τα λοιπά δεν κρύβει ότι παλεύει για τη συγκρότηση της εναλλακτικής πρότασης πέρα από τον διπολισμό Μητσοτάκη – Τσίπρα. Θεωρεί ότι στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε τη δική του ενδιάμεση πρόταση, την οποία συνεχώς εμπλουτίζει. Αυτά τα ολίγα από και για το θύμα των υποκλοπών. Τα υπόλοιπα προσεχώς…

Επιβεβαιώθηκαν οι φήμες των προηγούμενων ημερών που ήθελαν τους συνδεόμενους με τον ρωσικό παράγοντα επιχειρηματικούς ομίλους να μην καταθέτουν προσφορές στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ούτε το σχήμα Κοπελούζου ούτε εκείνο του ΟΛΘ, που συντονίζονταν από τον Ιβάν Σαββίδη, εμφανίστηκαν στον επίμαχο και εξαιρετικά επίκαιρο διαγωνισμό.

Διπλωματικός πυρετός στη Νέα Υόρκη

Σε μπαράζ επαφών επιδόθηκε ο Νίκος Δένδιας στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συγκεκριμένα, κατά τις πέντε ημέρες παραμονής του στις ΗΠΑ ο υπουργός Εξωτερικών πραγματοποίησε 35 διμερείς και πολυμερείς συναντήσεις αλλά και πολλές άτυπες επαφές. Αρμόδιοι αξιωματούχοι ξεχώριζαν τις συναντήσεις του έλληνα ΥΠΕΞ με τους ομολόγους του της Αιγύπτου και της Ινδίας και φυσικά με τον πρόεδρο της 77ης Γενικής Συνέλευσης, Τσάμπα Κορόσι. Στη συνάντηση Δένδια – Σούκρι υπήρξε εστίαση στην αυξημένη τουρκική επιθετικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στο Λιβυκό, όπου οι θέσεις Αθήνας και Καΐρου είναι συμπληρωματικές. Οσον αφορά τη συνάντηση με τον ινδό ΥΠΕΞ, συζητήθηκε το πώς θα αναβαθμιστεί σε στρατηγική η ελληνοϊνδική σχέση, ενώ υπήρξε αναφορά και στη διμερή αμυντική συνεργασία, στην οποία η Αθήνα δίνει ιδιαίτερη σημασία. Τέλος, ο κ. Δένδιας προώθησε την υποψηφιότητα της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ (2025-2026). Μέχρι στιγμής, η χώρα μας έχει αποσπάσει 110 γραπτές δεσμεύσεις.

Στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου

Τετραήμερη επίσκεψη στην Ιαπωνία πραγματοποιεί, αρχής γενομένης από σήμερα, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών θα εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση στην εξόδιο ακολουθία του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Αμπε, που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ τον περασμένο Ιούλιο. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Βαρβιτσιώτης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, τον υπουργό Εξωτερικών, με εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας κ.ά. Η Αθήνα επιθυμεί την ενίσχυση των οικονομικών και πολιτικών σχέσεών της με το Τόκιο, ενώ η επίσκεψη Βαρβιτσιώτη είναι προάγγελος μιας υψηλότερης: αυτής που θα πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ιαπωνία στις αρχές του 2023, πιθανότατα εντός του Ιανουαρίου.

Θράκη και ΣΥΡΙΖΑ, μέρος δεύτερο Το δημοσίευμα του «Βήματος» με τίτλο «Ο Ζεϊμπέκ, η Σουλεϊμάν και η προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ στη Θράκη» (19 Σεπτεμβρίου 2022) προκάλεσε ενόχληση στον ΣΥΡΙΖΑ, ανώτεροι αξιωματούχοι του οποίου με έωλα επιχειρήματα και έντονες διαμαρτυρίες επιχείρησαν να αποδομήσουν το ρεπορτάζ. Ενδεχομένως, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ενοχλούνται από την καταγραφή της πραγματικότητας παρά από την ίδια την πραγματικότητα. Γιατί το λέμε αυτό; Την προ ημερών επίσκεψη του προέδρου της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Μουσταφά Σεντόπ, σε Ξάνθη και Κομοτηνή, παρακολούθησε και ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Ο βουλευτής Ξάνθης με τον ΣΥΡΙΖΑ εθεάθη σε δύο εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην «Τουρκική Ενωση Ξάνθης» και στην «Ενωση Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής». Αμφότερες προωθούν το αφήγημα περί «τουρκικής» μειονότητας ενώ δεν είναι αναγνωρισμένες από την ελληνική πολιτεία. Συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τις ενέργειες του βουλευτή του ή αυτός πράττει κατά το δοκούν;

«Απόβαση» αμερικανικών πανεπιστημίων

Τον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη εκπροσώπων 30 κορυφαίων αμερικανικών πανεπιστημίων, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αποστολές τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα των τελευταίων χρόνων, στο πλαίσιο προγράμματος ελληνοαμερικανικής συνεργασίας που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Νίκης Κεραμέως το 2019. Τη συμμετοχή τους έχουν επιβεβαιώσει εκπρόσωποι των: Harvard University, Columbia University, Princeton University, Johns Hopkins University, Yale University, Tufts University, California Polytechnic State University, Carnegie Mellon University, George Mason University, Indiana University, Joliet Junior College, Lehigh University, Michigan State University, Ohio Northern University, Roger Williams University, Rutgers University, Stockton University, University of Alabama, University of California, Berkeley, University of Cincinnati, University of Delaware, University of Illinois at Urbana-Champaign, University of Kentucky, University of South Alabama, University of Southern California, Viterbi School of Engineering, University of Texas – Health Science Center, Wayne State University, Widener University William & Mary και York College of Pennsylvania. Στην Ελλάδα τα 30 αυτά κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια εξετάζουν, ανάμεσα στα άλλα, επέκταση συνεργασίας με ελληνικά πανεπιστήμια, κοινά προγράμματα σπουδών, ανταλλαγή φοιτητών και πολλά άλλα, αναβαθμίζοντας έτσι τις σπουδές των φοιτητών μας.

***

Ενα νέο πρόσωπο θα εγκατασταθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρόκειται για τον μέχρι πρότινος γενικό πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Κωνσταντίνο Κούτρα, για τον οποίο οι πληροφορίες λένε πως θα έρθει μαζί με τον Πρωθυπουργό από τη Νέα Υόρκη. Πρόκειται να εγκατασταθεί δίπλα από το γραφείο του Γιώργου Γεραπετρίτη και ανάμεσα στις αρμοδιότητές του θα είναι και η υπεράσπιση των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό. Πριν από λίγες ημέρες έγινε μια συγκινητική τελετή αποχαιρετισμού από την Ομογένεια, όπου ακούστηκαν σπουδαία λόγια για τον πρόξενο. Προτού σας αναφέρω πού υπηρέτησε, σας πληροφορώ ότι ο νέος ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου είναι μαραθωνοδρόμος. Εχει συμμετάσχει σε 17 αγώνες μαραθωνίου δρόμου, συμπεριλαμβανομένου και του Μαραθωνίου της Βοστώνης το 2013, ενώ είναι και πρώην πρωταθλητής Παμπαίδων Αντισφαίρισης (1983-1985). Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Σορβόννης (Paris II- Assas) με πτυχίο Droit Prive avec Mention Tres Bien. Ομιλεί άπταιστα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και πορτογαλικά. Το διάστημα 2006-2008 υπηρέτησε στο Διπλωματικό Γραφείο του τότε πρωθυπουργού, κ. Καραμανλή. Τον Αύγουστο του 2022 υπηρέτησε ως διπλωματικός σύμβουλος του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής του καριέρας είχε τοποθετηθεί σε νευραλγικές θέσεις του υπουργείου Εξωτερικών.