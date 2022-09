Θλίψη σε όλον τον κόσμο έχει προκαλέσει ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ, σε ηλικία 96 ετών.

Η Αυτού Μεγαλειότης κάθισε στον βρετανικό θρόνο 70 ολόκληρα χρόνια και υπήρξε η μακροβιότερη μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η απώλειά της φέρνει μια σειρά από αλλαγές στην Αγγλία και γενικότερα στον κόσμο. Μία από αυτές αφορά και το Netflix και το «The Crown».

Η σειρά, που ακολουθεί τα γεγονότα και τη ζωή της βασιλικής οικογένειας, έχει αποκτήσει φανατικό κοινό.

Όπως φαίνεται, η παραγωγή της ήταν ήδη προετοιμασμένη για το δυσάρεστο γεγονός του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του nypost.com, το Netflix θα γυρίσει επεισόδια, τα οποία σχετίζονται με την αληθινή επιχείρηση «Γέφυρα του Λονδίνου», δηλαδή του σχεδίου που περιγράφει τι θα συμβεί από τη στιγμή του θανάτου της βασίλισσας.

«Έχουμε τη δική μας εκδοχή της “Γέφυρας του Λονδίνου”. Είναι εξαιρετικά εύστοχη αν βρισκόμαστε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Τα γυρίσματα θα σταματήσουν αμέσως αν είμαστε σε περίοδο παραγωγής, για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Θα υπάρξουν πολλές συζητήσεις για το πότε θα τα ξεκινήσουμε πάλι», δήλωσε άτομο από την παραγωγή του «The Crown».

