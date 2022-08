«Solidarity with Sanna»: Το «κίνημα» αλληλεγγύης στο twitter για την Φινλανδή πρωθυπουργό Σάνα Μαρίν

«Κίνημα» αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς την Φινλανδή πρωθυπουργό, Σάνα Μαρίν έχει ξεκινήσει στο twitter, με γυναίκες από τη Δανία και άλλες χώρες να ποστάρουν βίντεο χορεύοντας ξέφρενα και κάνοντας tag την Σάνα Μαρίν.

Αφορμή για όλο αυτό στάθηκε η έντονη κριτική που δέχτηκε η Φινλανδή πρωθυπουργός, μετά από βίντεο που δημοσιεύτηκαν και τη δείχνουν να διασκεδάζει ξέφρενα σε ένα πάρτι. Μάλιστα πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να πουν πως η πρωθυπουργός ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, με την ίδια να το αρνείται κατηγορηματικά.

Solidarity with Sanna

Το συγκεκριμένο «κίνημα», το Solidarity with Sanna, έχει βρει πολλούς συμπαραστάτες, ιδιαίτερα νεότερους σε ηλικία ανθρώπους που θέλουν να σταθούν στο πλευρό της πρωθυπουργού και να υποστηρίξουν, όπως λένε, το δικαίωμα να έχει ανθρώπινες στιγμές.

Love it! Danish women are posting videos of themselves partying while tagging Finnish Prime Minister Sanna Marin. To show “Solidarity with Sanna” pic.twitter.com/8gsUTuROLJ — Very Finnish Problems (@VFinnishProbs) August 20, 2022

Solidarity with Sanna. Happens to all of us. Very secret, stupid, drunk video of me and my friends!!! Leaked it myself.@MarinSanna #Solidarity #workhardpartyhard pic.twitter.com/kpViyRPJD6 — Kadrisant (@KadriVilen) August 20, 2022

