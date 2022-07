Συναγερμός σήμανε στον τερματικός σταθμός διεθνών πτήσεων στο αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο σταθμός εκκενώθηκε έπειτα από προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας.

Αξιωματούχοι έλαβαν την αναφορά γύρω στις 20:15 την Παρασκευή (τοπική ώρα) και, όταν έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν ένα ύποπτο δέμα. Αμέσως, ζήτησαν εκκένωση του σταθμού, στον οποίο βρίσκονταν χιλιάδες επιβάτες.

Η αστυνομία αναφέρει ότι συνέλαβε έναν άνδρα σε σχέση με το περιστατικό και διενεργείται έρευνα.

The scene approaching SFO’s international terminal. It was evacuated earlier tonight after SFPD received word of a bomb threat — causing major delays. @abc7newsbayarea pic.twitter.com/iOylD2NN2p

— Tara Campbell (@TaraABC7) July 16, 2022