Μπαρτσελόνα σε Φαν Χάαλ: «Μείνε δυνατός, η σκέψη μας μαζί σου»

Ομοσπονδιακός τεχνικός της Ολλανδίας, Λουίς Φαν Χάαλ προχώρησε σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη, καθώς ανακοίνωσε ότι πάσχει από μια επιθετική μορφή καρκίνο του προστάτη.

Η είδηση ότι ο Ολλανδός προπονητής πάσχει από μια επιθετική μορφή καρκίνου σόκαρε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη και η Μπαρτσελόνα με μια ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανήρτησε ένα συγκινητικό μήνυμα για τον Λουίς Φαν Χάαλ, που παλαιότερα είχε περάσει και από τον πάγκο των μπλαουγκράνα.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας πάνε στον πρώην προπονητή της ομάδας μας, Λουίς Φαν Χάαλ που διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη.

Μείνε δυνατός Λουίς, σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», ανέφερε το μήνυμα της Μπαρτσελόνα για τον Φαν Χάαλ.

Our thoughts and prayers go out to former Barça manager Louis van Gaal, who has been diagnosed with prostate cancer. Stay strong, Louis, and get well soon. 🙏 pic.twitter.com/uE5SzstOHR

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 3, 2022