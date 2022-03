Αργεντινή – Βενεζουέλα 3-0: Μαγεία Μέσι, «σκούπισε» και τη Βενεζουέλα η Αργεντινή

Μέσι από τα… παλιά και άνετη επικράτηση για την Αργεντινή. Ο 34χρονος σούπερ σταρ άφησε πίσω στο Παρίσι τους τελευταίους κακούς μήνες, επέστρεψε στην πατρίδα του και θύμισε σε όλους ποιος είναι το… αφεντικό.

Ο pulga ήταν απολαυστικός και επέστρεψε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Αργεντινής με γκολ, βάζοντας έτσι το… χεράκι του στην άνετη νίκη της Αργεντινής με 3-0 απέναντι στη Βενεζουέλα για τη 17η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου η Αλμπισελέστε έχει κλειδώσει την παρουσία της.

Συνεχίζεται το αήττητο για την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι, καθώς πλέον έφθασε τα 30 σερί παιχνίδια χωρίς να γνωρίσει την ήττα. Αποθεώθηκε στο τέλος ο Μέσι, που έδειξε συγκινημένος από το κλίμα στο «Μπομπονέρα», όπου τον υποδέχτηκαν σαν… Θεό.

The Argentina fans singing and chanting for Leo Messi at the La Bombonera 🇦🇷🐐 pic.twitter.com/z8iYFOVc5D

