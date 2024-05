Φαβορί για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Conference League είναι πλέον ο Ολυμπιακός μετά την μυθική εμφάνιση απέναντι στην Άστον Βίλα την οποία ισοπέδωσε με 2-4 στο Μπέρμιγχαμ.

Μια σπουδαία εμφάνιση από τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που έκανε ακόμα και τον προπονητή της Άστον Βίλα να υποκλιθεί μπροστά τους. Ο Ουνάι Έμερι μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης μίλησε στη βρετανική τηλεόραση και αποθέωσε τον Ολυμπιακό.

Μάλιστα, στάθηκε στο γεγονός ότι οι Ερυθρόλευκοι δεν πτοήθηκαν μετά την ισοφάριση της βρετανικής ομάδας σε 2-2 και κατάφεραν να σκοράρουν άλλα δύο γκολ μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Συγχαρητήρια (σ.σ στον Ολυμπιακό), άξιζαν να κερδίσουν. Εμείς δεν παίξαμε καλά. Δεν καταφέραμε να κρατήσουμε τις θέσεις μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε: «εμείς έπρεπε να είχαμε παίξει καλύτερα. Δεν είναι θέμα τύχης. Αυτοί έπαιξαν καλύτερα από εμάς και άξιζαν να κερδίσουν. Στο δεύτερο ημίχρονο τους ισοφαρίσαμε, αλλά και πάλι δεν παίξαμε καλά και κατάφεραν να σκοράρουν. Οι αντίπαλοί μας είναι το φαβορί της σειράς πλέον».

Οι δηλώσεις του Ουνάι Έμερι

«Olympiacos deserved to win.»

Unai Emery says that lack of consistency ultimately cost Aston Villa on the night in his post-match review…

🎙️ @Becky_Ives_ | #UECL

📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/YNyF3lWxhQ

— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 2, 2024