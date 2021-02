Το ξέρετε ότι ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας έχει ένα μπλοκάκι, όπως αυτό που κρατούσε κάποτε ο Κώστας Σημίτης και σημειώνει διάφορα, κυρίως προτάσεις, εισηγήσεις, σκέψεις (ακόμα και για την κλιματική αλλαγή) αλλά και σχεδιασμό επόμενων κινήσεων για την τράπεζα;

Να, για παράδειγμα κλεισμένος στην Τράπεζα της Ελλάδος τώρα με το lockdown ο κ. Στουρνάρας είχε τηλεδιάσκεψη με τους κοινωνικούς φορείς, καθώς και με διοικητές συστημικών τραπεζών. Σημείωνε τις ερωτήσεις που του έκαναν οι φορείς, που ήταν γεμάτες αγωνία για την οικονομία, για το μέλλον των επιχειρήσεων μετά την πανδημία, για τα κόκκινα δάνεια για τη βιωσιμότητα του χρέους, για το Ταμείο Ανάπτυξης, για τη νομισματική πολιτική.

Κυρίως η αγωνία όλων ήταν μία: Τι θα γίνει την επόμενη ημέρα της πανδημίας; Πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν, πόσες επιχειρήσεις θα κλείσουν; Πόση θα είναι ύφεση; Εν συνεχεία σημείωνε τις απαντήσεις που έπρεπε να δώσει. Ποιες ήταν αυτές;

* Με τα 70 και πλέον δισ. ευρώ που θα αναμένεται να έρθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και από άλλες κοινοτικές πηγές και με ρυθμό ανάπτυξης 3,5% κατά μέσο όρο για τα επόμενα χρόνια, είναι στο χέρι μας να πάει καλά η οικονομία και να μην χαθούν θέσεις εργασίας.

* Πρέπει να υπάρξει σταδιακή απόσυρση των μέτρων για την πανδημία και όχι συνολική.

* Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην ανάπτυξη μετά την πανδημία. Είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική οικονομία το Ταμείο Ανάκαμψης.

* Με την πανδημία όλοι ξαναγνωριζόμαστε.

* Πρέπει να υπάρξει μια γέφυρα ανάπτυξης.

* Οι τράπεζες θα πρέπει να κάνουν περισσότερες προβλέψεις κεφαλαίων. Έχει αποδειχθεί σημαντική η έγκαιρη αναγνώριση ζημιών.

* Ευλογία και όχι παγίδα τα χαμηλά επιτόκια.

* Δεν είμαι γενικά υπέρ της διαγραφής χρεών.

*Σε σχέση με την FED δεν είμαστε τόσο ευέλικτοι, αλλά είμαστε πιο ανεξάρτητοι ως ΕΚΤ.

*Κοιτάμε την εμπειρία των άλλων κεντρικών τραπεζών

* Οι περισσότερες ερωτήσεις (και οι απαντήσεις) αφορούσαν τα κόκκινα δάνεια και συγκεκριμένα δεν ήταν λίγοι αυτοί πoυ ήθελαν να μάθουν γιατί οι τράπεζες δεν χορηγούν δάνεια. Η απάντηση που έδωσε ο κ. Στουρνάρας και την έγραψε στο μπλοκάκι του, ήταν ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες είναι ότι είναι μεγάλος o όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων ιδιαίτερα στον χώρο των μεσαίων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δημιουργούν μεγάλα ρίσκα.

Αυτά μπόρεσα και είδα στα γρήγορα από τις πολλές απαντήσεις που έδωσε ο κ. Στουρνάρας πριν πάρει μαζί του το μπλοκάκι για… αποκωδικοποίηση.

***

Το θρίλερ με τα εμβόλια της Pfizer

Κάθε Δευτέρα η Pfizer ήταν τυπική. Έστελνε αεροπορικώς 90.000 εμβόλια. Ούτε ένα παραπάνω, ούτε ένα λιγότερο. Την περασμένη Δευτέρα όμως δεν έστειλε τίποτα. Αδίκως τα περίμεναν τα μέλη της επιτροπής εμβολιασμού στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Η ώρα περνούσε και το αεροπλάνο δεν φαινόταν. Υπήρξε επικοινωνία και όλοι έμαθαν ότι τα εμβόλια καθυστέρησαν επειδή έκλεισε λόγω κακοκαιρίας ένα αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο της Λειψίας. Το να μη έρθουν τα εμβόλια άλλαζε όλο τον προγραμματισμό της κυβέρνησης για τον εμβολιασμό και ο Μάριος Θεμιστοκλέους άρχισε τα τηλεφωνήματα. Τελικά βρέθηκε λύση. Τα εμβόλια ήρθαν από το αεροδρόμιο των Βρυξελών που ήταν ανοικτό.

***

Το άλλο θέμα που προβλημάτισε την Επιτροπή Εμβολίων ήταν η έγκριση που έδωσε ο ΠΟΥ για τα εμβόλια της AstraZeneca. Εγκρίνει τη χρήση τους για τους άνω των 65, παρά τα ελλιπή στοιχεία στις κλινικές μελέτες. Υπήρξαν να ξέρετε συσκέψεις επί συσκέψεων για το θέμα αυτό και τελικά, όπως μου είπε ο κ. Θεμιστοκλέους αποφασίστηκε στην Ελλάδα να μην αλλάξει ο προγραμματισμός. Δηλαδή θα δημιουργηθεί μια δεύτερη γραμμή εμβολιασμών αποκλειστικά και μόνον για άτομα κάτω των 65 ετών.

***

Το ρίσκο της διασποράς στις διαδηλώσεις

Μπορεί ένα νομοσχέδιο και μάλιστα της Παιδείας να επιφέρει αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού; Το ερώτημα αυτό προβλημάτισε τη Βουλή, όταν ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε ούτε λίγο, ούτε πολύ να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την Παιδεία, διότι υπάρχει το ρίσκο της διασποράς από τις… «δικαιολογημένες κινητοποιήσεις». Με δυο λόγια ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου γιατί θα υπάρξουν εξαιτίας αυτού διαδηλώσεις που μπορούν να διασπείρουν τον ιό. Αυτή η ξαφνική παρέμβαση του κ. Τσίπρα στη Βουλή στο νομοσχέδιο της Παιδείας έγινε, όπως μου είπαν, κυρίως για να δώσει διευκρινίσεις για την αναφορά του ότι «δέχεται το ρίσκο» των κινητοποιήσεων, διευκρινίζοντας ότι αυτό που είπε κατά τη συνέντευξή του είναι πως αναγνωρίζει ότι υπάρχει ρίσκο, όχι όμως πως το αναλαμβάνει.

Απάντηση έδωσε η Νίκη Κεραμέως σε μια σφοδρή αντιπαράθεση που είχε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Πάνο Σκουρλέτη: «Το πρωί διαδηλώνετε και το μεσημέρι διαμαρτύρεστε για αύξηση κρουσμάτων», ανέφερε μεταξύ άλλων η υπουργός. Ο κ. Σκουρλέτης επέμεινε ότι «η Δημοκρατία δεν είναι μόνο στη Βουλή. Μέσα στη Δημοκρατία είναι και η διαμαρτυρία και η συγκέντρωση», αλλά δεν είπε τίποτα για το ρίσκο της διασποράς του ιού.

***

Το τελευταίο μίλι

Ίσως αυτό που σχολιάστηκε περισσότερο από το μήνυμα του Πρωθυπουργού για το σκληρό lockdown στην Αττική ήταν η φράση του για το «τελευταίο μίλι». Ορισμένοι το συνδύασαν με την ταινία του Τομ Χανκς «το πράσινο μίλι», στο οποίο οι μελλοθάνατοι περπατούν πριν από την εκτέλεση, άλλοι είπαν ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μίλια, αλλά χιλιόμετρα και άλλοι απλώς το τρόλαραν στα σόσιαλ μίντια. Έτσι ρώτησα αρμοδίως ανθρώπους στο Μαξίμου γιατί ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε αυτή τη φράση: «Στην οικονομία το τελευταίο μίλι είναι το τελικό στάδιο πριν από την ολοκλήρωση ενός προγράμματος, η τελική φάση εκτέλεσης ενός προγράμματος», μου είπαν, εννοώντας το “final mile”».

***

Ωστόσο υπήρξαν και άλλοι που έλεγαν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα μπορούσε να πει αυτό που ήθελε να πει με μια ελληνική παροιμία (που γνωρίζουν όλοι) και δεν είναι άλλη «φάγαμε τον γάιδαρο έμεινε η ουρά του», και όχι όπως το είπε κάποτε ο κ. Τσίπρας (κάνοντας επίδειξη αγγλικών) «We ate the camel now there is the queue».

***

Η Άννα στην κούρσα του ΟΟΣΑ. Θυμίζει…Euro 2004 η πορεία της

Στο Final-4 της διαδικασίας για την ανάδειξη του επόμενου Γ.Γ. του ΟΟΣΑ βρίσκεται από χθες η Άννα Διαμαντοπούλου μετά την ολοκλήρωση και του τρίτου γύρου αξιολόγησης που οδήγησε στην απόσυρση μίας πολύ σοβαρής υποψηφιότητας, του Δανού νυν Αναπληρωτή Γ.Γ. του Οργανισμού, Ul.Knudsen. Ποτέ άλλοτε δεν είχαν χρειαστεί τόσοι γύροι αξιολόγησης για να αναδειχθεί ο επικεφαλής του Οργανισμού – και ποτέ άλλοτε δεν υπήρξαν τόσες πολλές και τόσο δυνατές υποψηφιότητες. Γεγονός που αναδεικνύει το, χωρίς προηγούμενο, υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενους γύρους αξιολόγησης είχαν αποσυρθεί οι υποψηφιότητες της εν ενεργεία Προέδρου της Εσθονίας K.Kaljulaid, του μέχρι πρότινος Υπουργού Οικονομικών του Καναδά, B.Morneau, του νυν Υπουργού Περιβάλλοντος της Πολωνίας, M.Kurtyka, του τέως αναπληρωτή ΠΘ της Τσεχίας V.Dlouhy καθώς και του αναπληρωτή διευθυντής του Trump στον Λευκό Οίκο, C.Liddell. Δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η Ελλάδα διεκδικεί την ηγεσία ενός τόσο σημαντικού διεθνούς οργανισμού, ελάχιστοι περίμεναν την εντυπωσιακή πορεία της Άννας Διαμαντοπούλου στη διαδικασία. Ετσι κατέστησαν την ελληνική υποψηφιότητα τη μεγάλη έκπληξη της διαδικασίας.

Πλέον όλα είναι ανοιχτά. Στην κούρσα για την ηγεσία του ΟΟΣΑ έχουν παραμείνει εκτός της κυρίας Διαμαντοπούλου, η πρώην επίσης ευρωπαία επίτροπος σουηδή C. Malmstrom, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Αυστραλίας, Μ. Cormann και ο Ελβετός αντιπρόεδρος της Blackrock, P.Hildebrand. Και οι τρεις ήταν εξαρχής μεταξύ των μεγάλων φαβορί. Τα φώτα όμως πλέον πέφτουν εκ των πραγμάτων στο επίτευγμα της ελληνικής έκπληξης και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το τελικό αποτέλεσμα. Η διαδικασία ανάδειξης του επόμενου / της επόμενης ΓΓ του ΟΟΣΑ θα ολοκληρωθεί μέχρι την 5η Μαρτίου.

***

Νέες σκέψεις για την παρέλαση

Τώρα με την επιβολή σκληρού lockdown στην Αττική επανήλθε η συζήτηση για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Η αρχική σκέψη ήταν η παρέλαση να πραγματοποιηθεί, σε περίπτωση που το επέτρεπαν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Και μάλιστα να πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα, παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχε προτείνει εναλλακτική λύση το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Δεκέλειας, χωρίς κόσμο, παρά μόνον μια εξέδρα για τους επισήμους.

Η πρόταση αυτή μαθαίνω επανήλθε, με το σκεπτικό ότι τον Μάρτιο ίσως τα επιδημιολογικά γεγονότα δεν επιτρέψουν την παρέλαση στο Σύνταγμα, όπου υπάρχει πιθανότητα να μαζευτεί κόσμος να την παρακολουθήσει. Να σημειώσω εδώ ότι την 25η Μαρτίου (είτε γίνει η παρέλαση στο Σύνταγμα είτε όχι) θα πετάξουν στην Αθήνα μαζί με ελληνικά μαχητικά και Γαλλικά Rafale, καθώς και ένα σμήνος αμερικανικών F-15 τιμώντας έτσι τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση.

***

Η Ελλάδα Χόλιγουντ όχι στα λόγια αλλά στα νούμερα!

Περισσότερες από 110 οπτικοακουστικές παραγωγές (ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ) εκ των οποίων 50 διεθνείς, έχουν γυρισθεί σε ελληνικό έδαφος μέσα στα σχεδόν τρία χρόνια λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) που υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αυτή τη στιγμή είναι ο πιο νευραλγικός μοχλός σχετικός με γυρίσματα ξένων οπτικοακουστικών παραγωγών στη χώρα μας.

Οι πόρτες άνοιξαν χάρη κυρίως, στο περίφημο 40% cash rebate (επιστροφή σε μετρητά), το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που εξυπηρετεί την παραγωγή με επιστροφή σε μετρητά ένα σημαντικό μέρος των επιλέξιμων δαπανών της στην Ελλάδα. «Όταν ξεκινήσαμε το cash rebate δεχτήκαμε έντονη κριτική» ανέφερε προσφάτως ο Πάνος Κουάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ. «Σε λιγότερο από τρία χρόνια όμως, φέραμε πάνω από 100 εκατ. ευρώ στη χώρα και γυρίσματα σε πάνω από 100 ελληνικές τοποθεσίες». Καθόλου άσχημα θα πω με την σειρά μου για μια χώρα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν απαγορευτική για τους ξένους που ήθελαν διακαώς να γυρίσουν ταινίες σε τοποθεσίες της.