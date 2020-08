Κορωνοϊός: Μάχη για την ανάσχεση της διασποράς – Κρίσιμο το διάστημα έως τον Σεπτέμβριο

Τις υγειονομικές αρχές έχει θορυβήσει η αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού, με την κυβέρνηση να λαμβάνει νέες αποφάσεις με σκοπό να εξομαλυνθεί το συντομότερο δυνατόν η νέα έξαρση της πανδημίας, πριν οδηγηθούμε σε νέο κύμα.

Η αποτελεσματικότητα των μέτρων, για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού, θα κριθεί ως ένα βαθμό στο τέλος της βδομάδας. Υπό αυστηρά μέτρα έχουν τεθεί ήδη από το Σάββατο η Πάρος και η Αντίπαρος, ενώ από τη Δευτέρα τέθηκαν σε ισχύ τα μέτρα στην Αττική τα οποία προβλέπουν μεταξύ άλλων όριο 50 ατόμων στις δημόσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις και περιορισμένο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.

Την ίδια ώρα, η Περιφέρεια Αττικής μαζί με τον ΙΣΑ εργάζεται πυρετωδώς, λαμβάνοντας δείγματα για τεστ στα λιμάνια Πειραιά και Ραφήνας, ενώ την ελπίδα τι η Ελλάδα θα προμηθευτεί εντός του 2020 εκατοντάδες χιλιάδες δόσεις του εμβολίου για τον κοροναϊό εξέφρασε από πλευράς του ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δρομολογήθηκε η εξειδίκευση των μέτρων που αφορούν στη χρήση της μάσκας, στην εφαρμογή των τοπικών περιορισμών καθώς και του τρόπου επιστροφής των πολιτών στο εργασιακό περιβάλλον μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξουν ανακοινώσεις σχετικά την επιστροφή στην εργασία με μειωμένο ποσοστό εργαζομένων που θα πηγαίνουν στη δουλειά, για την τηλεργασία αλλά και για τα τοπικά lockdown.

Το τέλος της εβδομάδας θεωρείται κρίσιμο, καθώς σε περίπτωση που αρχίσει να διαφαίνεται τάση ανάσχεσης της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η κυβέρνηση εκτιμάται ότι δεν θα προχωρήσει σε αυστηροποίηση των μέτρων, αλλιώς είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν επιπλέον περιορισμοί στην Αττική, όπου εξάλλου εντοπίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων.

Η Ελλάδα θα λάβει τμηματικά 3 εκατ. δόσεις του εμβολίου που αναπτύσσει το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία με την AstraZeneca, σε περίπτωση που περάσει και τη φάση 4, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

«Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον Λάιεν τουίταρε τη συμφωνία με την AstraZeneca για 400 εκατ. δόσεις του εμβολίου που έχει φτάσει ήδη στη φάση 3 και αναμένεται μέσα στο Νοέμβριο να ολοκληρωθεί και η φάση 4 και να πάρει αδειοδότηση. Τέλος Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Μαΐου και Ιουνίου, αν όλα πάνε καλά, η Ελλάδα θα πάρει σε επτά τμηματικές παραδόσεις αυτό που της αναλογεί, από το συμφωνηθέν εμβόλιο. Θα ξεκινήσουμε με 700.000 δόσεις το Δεκέμβριο που θα είναι μόνη ή διπλή δόση, και γύρω στις 3 εκατ. δόσεις συνολικά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

We deliver on our promises.@EU_Commission concluded first agreement on purchase of up to 400 million doses of future @AstraZeneca vaccine against COVID-19.

We’re committed to safeguard the health of Europeans & our global partners #StrongerTogether https://t.co/HvtW9NVAHa pic.twitter.com/4WvXwSgVqf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 14, 2020