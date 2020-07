Σιάτλ: Δυο τραυματίες μετά από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε διαδηλωτές

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε διαδηλωτές στην αμερικανική πολιτεία της Ουάσινγκτον, στο Σιάτλ, όπως μετέδωσαν σήμερα τα μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την αστυνομία.

Σύμφωνα με το δίκτυο ABC News, το οποίο επικαλείται τον υπεύθυνο επικοινωνίας της αστυνομίας της πολιτείας της Ουάσινγκτον Ρικ Τζόνσον, το όχημα χτύπησε πολλούς ανθρώπους, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να τραυματιστεί πολύ σοβαρά και ένας σοβαρά, ενώ ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση.

1 is stable while the 2nd is in critical condition according to @MrAndyNgo

Seattle Fire units transported two females estimated to be in their 20s to Harborview from this incident. One patient is in critical condition and the other is in stable condition. https://t.co/TmrYY1xBMS

— Seattle Fire Dept. (@SeattleFire) July 4, 2020