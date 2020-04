Κορωνοϊός: 116 οι νεκροί στην Ελλάδα – 10 τα νέα κρούσματα

Medical workers wearing protective masks and suits walk in an intensive care unit at the Oglio Po hospital, where patients suffering from coronavirus disease (COVID-19) are treated, in Cremona, Italy March 19, 2020. REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Στους 116 έφτασαν οι νεκροί από τον κορωνοϊό στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ενημέρωση του καθηγητή λοιμωξιολογίας και εκπρόσωπου του υπουργείου Υγείας, Σωτήρη Τσιόδρα. Παράλληλα, ο ίδιος ανακοίνωσε μόλις δέκα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, με το σύνολό τους να φτάνει πλέον τις 2.245. Από αυτά, 570 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 950 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Μεγάλα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν το Πάσχα των Ελλήνων Την ίδια ώρα, διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 61 ασθενείς, ενώ 44 έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Όσον αφορά στους πρώτους, οι 14 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 84% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. Ακόμη, στη χώρα μας καταγράφηκαν έξι ακόμη θάνατοι τις τελευταίες 24 ώρες. Συνολικά, οι νεκροί στην Ελλάδα ανέρχονται στους 116. Οι 30 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων πολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 95% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Τι δείχνουν νέες μελέτες Ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε σε μελέτες αντισωμάτων από τις οποίες δημοσιοποιήθηκαν προκαταρκτικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα οποία ο αριθμός των κρουσμάτων μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από όσους έχουν ανακοινωθεί σε κάποιες χώρες. Είπε, επίσης, ότι φαίνεται να επιβεβαιώνεται η υπεροχή του ιού στους άνδρες, ενώ τόνισε ότι καταγράφηκαν θρομβώσεις σε πολλούς ασθενείς.