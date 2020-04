ΠΑΕ Ολυμπιακός: Μας λείπει η θρυλική ατμόσφαιρα – Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί από ποτέ

Δεν είναι ψέμα να πούμε ότι σε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους μάς έχει λείψει η μπάλα.

Οι αναλύσεις, τα αποτελέσματα, το σασπένς, το ωραίο θέαμα, ο κόσμος στις κερκίδες.

Το τελευταίο δυστυχώς θα αργήσει πολύ ακόμη να επιστρέψει, αλλά για τα υπόλοιπα είμαστε αισιόδοξοι ότι θα επανέλθουν σύντομα.

Όταν με το καλό μάς αφήσει ο εφιάλτης του κοροναϊού βέβαια.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, από τη μεριά της, ανυπομονεί και εκείνη για την επιστροφή στη δράση, για την αναβίωση της θρυλικής ατμόσφαιρας που δημιουργούν οι οπαδοί του συλλόγου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και για τα εντυπωσιακά κορεό της Θύρας 7.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν ανάρτηση στα social media και εκεί αναφέρουν πόσο πολύ τους λείπουν όλα αυτά και θέλουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά μας.

Στην καθημερινότητα του Ολυμπιακού.

Και φυσικά το μήνυμα των Πειραιωτών συνοδεύεται από 4 φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται μερικά από τα πιο πανέμορφα κορεό που έχουν δημιουργήσει κατά καιρούς οι οπαδοί της ομάδας.

Δείτε το μήνυμα και την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τα εντυπωσιακά κορεό:

«Μας λείπει αυτή η θρυλική ατμόσφαιρα που δημιουργείτε και αυτά τα φανταστικά κορεό! Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί από ποτέ!»

Μας λείπει αυτή η θρυλική ατμόσφαιρα που δημιουργείτε και αυτά τα φανταστικά κορεό! Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί από ποτέ! / We miss this legendary atmosphere that you our fans create and these fantastic choreographies! We will return stronger than ever! 🔴⚪️🔥 📢#Olympiacos pic.twitter.com/zn3hDIFYH3

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 17, 2020