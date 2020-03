Κορωνοϊός: Ο Δένδιας συζήτησε με τον Φινλανδό ομόλογό του για την διευκόλυνση του επαναπατρισμού πολιτών

Με τον Φιλανδό ομόλογό του Πέκα Χααβίστο (Pekka Haavisto) συνομίλησε τηλεφωνικά σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Τηρουμένης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα και επικεντρώθηκε στο προσφυγικό και στις προσπάθειες αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Ειδικότερα στο θέμα της αντιμετώπισης της πανδημίας, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο υπουργοί Εξωτερικών, Ελλάδας και Φινλανδίας συμφώνησαν, τηρουμένης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, την αμοιβαία διευκόλυνση του επαναπατρισμού πολιτών των δύο χωρών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συζήτησε τηλεφωνικά, σήμερα το πρωί με τον Βρετανό ομόλογό του κ. Raab για το ζήτημα του ιού COVID-19 και ζήτησε να υπάρξει κάθε δυνατή διευκόλυνση στους Έλληνες πολίτες που διαβιούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ι had a phone conversation today with #UK @foreignoffice Sec. @DominicRaab. We discussed 🇬🇷🇬🇧 relations, situation in #Libya, #Syria, migration & #coronavirus #COVID19 outbreak.

