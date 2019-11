Μαρέβα σε Τσιτσιπά : Ουρλιάζαμε «πάμε παικταρά»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δέχτηκε τα πρωθυπουργικά συγχαρητήρια μετά την τεράστια νίκη-πρόκριση επί του Φέντερερ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρισκόταν στο Λονδίνο, παρακολούθησε με την σύζυγο του Μαρέβα τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά και μετά τον θρίαμβο του έλληνα τενίστα πήγαν στα αποδυτήρια και περίμεναν για να τον συγχαρούν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αφού τους ευχαρίστησε, τους ρώτησε εάν είχαν καλές θέσεις.

Από την πλευρά της, η Μαρέβα τον ενημέρωσε ότι δεν έχει φωνάξει ξανά τόσο πολύ στη ζωή της και ότι τον αποκαλούσε συνεχώς «παικταρά», με τον Στέφανο να της απαντάει ότι αυτό βοήθησε όπως φαίνεται.

«Δεν έχω φωνή. Ουρλιάζαμε, δεν φωνάζαμε. Το μόνο που φώναζα ήταν ‘πάμε παικταρά’» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρη, λέγοντάς του ότι ήταν καταπληκτικτός, ενώ συνεχάρη και τον πατέρα και προπονητή του, Απόστολο Τσιτσιπά.

