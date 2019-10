Brexit – Τζόνσον: Υιοθετήστε τη συμφωνία για να ενωθεί και πάλι η χώρα

Αποφασισμένος για να περάσει το… δικό του είναι ο Μπόρις Τζόνσον, σε μία ακόμη συνεδρίαση – θρίλερ για το Brexit στο βρετανικό Κοινοβούλιο.

Στη Βουλή των Κοινοτήτων είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση κατά την οποία θα γίνουν δύο κρίσιμες ψηφοφορίες. Η μία αφορά στο νομοσχέδιο της συμφωνίας του Brexit.

Η δεύτερη σχετίζεται με την έγκριση του προγράμματος- εξπρές, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του νομοσχεδίου μέχρι την Πέμπτη στη Βουλή των Κοινοτήτων, έτσι ώστε να πάει αμέσως μετά στη Βουλή των Λόρδων.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας θέλει να περάσει σήμερα από τη Βουλή το νομοσχέδιο της συμφωνίας αποχώρησης, την οποία εξασφάλισε την προηγούμενη εβδομάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση, όμως, που αυτό αποτύχει, ο Τζόνσον είναι έτοιμος να αποσύρει το νομοσχέδιο και να ζητήσει πρόωρες εκλογές.

Τώρα όμως η κυβέρνηση απειλεί ότι θα αποσύρει το νομοσχέδιο για το Brexit, αν οι βουλευτές καταψηφίσουν το πρόγραμμα- εξπρές.

Σε περίπτωση που αυτό το πρόγραμμα απορριφθεί και στη συνέχεια η ΕΕ δώσει παράταση στο Brexit έως τις 31 Ιανουαρίου, τότε ο Τζόνσον θα αλλάξει τακτική και θα επιχειρήσει να πιέσει ξανά για τη διενέργεια πρόωρων εκλογών.

Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας εξήγησε ότι εάν καταψηφιστεί το χρονοδιάγραμμά του, τότε το Brexit θα καθυστερήσει τρεις μήνες – εφόσον βέβαια δοθεί παράταση από την ΕΕ.

«If Parliament refuses to allow Brexit to happen… and decides to delay everything until January or possibly longer… the bill will have to be pulled» – UK PM Boris Johnson confirms he will call a general election if his Brexit bill is rejected

Latest: https://t.co/Du13GDQ1eu pic.twitter.com/jPifpp0mgs

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 22, 2019