Κούρδοι : Χαιρετίζουν την συμφωνία ΗΠΑ-Τουρκίας

Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι Κούρδοι από τις εξελίξεις της συμφωνίας ΗΠΑ-Τουρκίας αναφορικά με την κατάπαυση πυρός στην Συρία, με τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο Αλντάρ Καλίλ να χαιρετίζει την συμφωνία.

«Χαιρετίζουμε τη συμφωνία» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Καλίλ, τονίζοντας παράλληλα ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποχρεώθηκε να κάνει ένα βήμα πίσω λόγω της δυνατής «κουρδικής αντίστασης».

Νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος συνάντησε τον Αμερικανό αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς στην Άγκυρα, με την συνάντηση να ολοκληρώνεται δίχως δηλώσεις ή κάποια επίσημη ανακοίνωση.

Οι δύο άντρες συζήτησαν κεκλεισμένων των θυρών για περίπου δύο ώρες, αναφορικά με την επιχείρηση «πηγή ειρήνης».

Ψυχρό ήταν το κλίμα ανάμεσα στους δύο άντρες ενώ δεν έλειψαν «βλέμματα» που θα μπορούσαν να «κόψουν» την ανάσα. Εμφανίστηκαν βλοσυροί με «παγωμένα» πρόσωπα δίχως να μπορούν ή να έχουν την πρόθεση να κρύψουν την τεταμένη ατμόσφαιρα.

There was visible tension between U.S. Vice President Pence and Turkish President Erdogan when they met in Turkey today to discuss the situation in northern Syria pic.twitter.com/6wN436SxTP

