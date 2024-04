Περισσότερα από 47 ως επί το πλείστον ιδιωτικά πανεπιστήμια λαμβάνουν μέρος σε ιδιότυπες καταλήψεις σε όλες τις ΗΠΑ, υπό την μορφή στησίματος καταυλισμών με σκηνές σε ελεύθερους χώρους. Δεν ασκείται βία από τους φοιτητές ούτε κλείνουν χώρους διδασκαλίας.

Το μεγάλο λάθος: Η σύλληψη από την αστυνομία 108 φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, με εντολή της προέδρου του πανεπιστημίου, πυροδότησε μια άνευ προηγουμένου έκρηξη στα αμερικανικά πανεπιστήμια, η οποία σύντομα έγινε παγκόσμια. Ζητούμενο: η Ελευθερία του Λόγου και δη του ακαδημαϊκού. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Κολούμπια, φοιτητές σε όλες τις ΗΠΑ ζητούν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και αποεπενδύσεις από εταιρείες με έδρα το Ισραήλ.

Η αστυνομία έχει δείξει το πιο βίαιό της πρόσωπο με εκατοντάδες φοιτητές και διαδηλωτές να έχουν συλληφθεί, ενώ έχουν σημειωθεί και ορισμένες σφοδρές συγκρούσεις με την αστυνομία. Στις κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας που θυμίζουν τους άστεγους κατοίκους της Γάζας συμμετέχουν φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, απόφοιτοι και διδακτικό προσωπικό.

H περίπτωση του πανεπιστημίου Έμορι, με ακραία βία και συλλήψεις ακόμα και της προέδρου του τμήματος φιλοσοφίας

Στο πανεπιστήμιο Έμορι στην Ατλάντα της Τζόρτζια, όπου η αστυνομία φέρεται να χρησιμοποίησε σφαίρες από καουτσούκ και δακρυγόνα κατά των διαδηλωτών, η κλιμάκωση της Πέμπτης οδήγησε στη σύλληψη της Noëlle McAfee, προέδρου του τμήματος Φιλοσοφίας. Πριν από τη σύλληψη, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο που έδειχνε το αστυνομικό τμήμα της Ατλάντα να μπαίνει στον καταυλισμό.

«Είχα περάσει για να βεβαιωθώ ότι ο πρόεδρος του πανεπιστημίου δεν είχε καλέσει το Αστυνομικό Τμήμα της Ατλάντα, αλλά το έκανε», έγραψε σε ανάρτηση. «Τότε έγινα μάρτυρας ενός νεαρού ατόμου που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τους αστυνομικούς. Αφού απαίτησα να σταματήσουν και αρνήθηκα να απομακρυνθώ, με συνέλαβαν».

Επίσης στο πανεπιστήμιο Έμορι, η καθηγήτρια οικονομικών Caroline Fohlin συνελήφθη από την αστυνομία. Οι αρχές έσυραν τη Fohlin στο έδαφος και της πέρασαν χειροπέδες αφού φώναξε: «Τι κάνεις;» σε έναν αστυνομικό που έκανε άλλη μια βίαιη σύλληψη ενός φοιτητή. Οι πιο βίαιες όμως επιθέσεις συνέβησαν στο Όστιν του Τέξας.

Τουλάχιστον 100 ακόμη φοιτητές συνελήφθησαν τη νύχτα προς Παρασκευή, κυρίως στο κολέγιο Έμερσον στη Βοστώνη, ενώ 24 τέθηκαν υπό κράτηση στο πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο. Το κολέγιο Έμερσον συγκέντρωσε έναν καταυλισμό την Κυριακή για να εκφράσει την υποστήριξή του στις συλλήψεις φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, την πανεπιστημιούπολη που βρίσκεται στο επίκεντρο των φοιτητικών διαδηλώσεων, και να απαιτήσει την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Τι κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Τόσο στην περίπτωση του πανεπιστημίου Κολούμπια, όσο και σε αυτή του πανεπιστημίου του Οχάιο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εγκληματική καταπάτηση. Άλλες συλλήψεις έγιναν με πιο «ελληνικές» κατηγορίες, όπως η διατάραξη κοινής ειρήνης. Οι διαμαρτυρίες έχουν 3 άξονες: Το κύριο αίτημα είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα με αλλαγή στάσης της κυβέρνησης Μπάιντεν, ύστερα η αποεπένδυση των πανεπιστημίων σε πανεπιστήμια του Ισραήλ και τέλος να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι συλληφθέντες φοιτητές, των οποίων καταπιέζεται η Ελευθερία του Λόγου.

Είναι γνωστά τα 47 από τα πανεπιστήμια και κολλέγια μέχρι στιγμής: Πρόκεται για τα Brown, California State Polytechnic University, City University of New York, Columbia University, Cornell, Emerson College, Emory University, Evergreen State College, Georgetown, Florida International University, Florida State University, George Washington University, Harvard University, Indiana University, Purdue University, New York University, Northeastern University, Northwestern University, Ohio State University, Penn State, Princeton University, Rice University, Texas A&M, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Michigan State University, East Lansing, The New School, The University of Michigan, Tufts University, University of Arizona, University of California at Berkeley, University of Delaware, University of Maryland, University of Miami, University of Minnesota, University of New Mexico, University of North Carolina at Charlotte, University of North Carolina at Chapel Hill, University of Pittsburgh, University of Rochester, University of Southern California, University of Texas at Austin, University of Texas at Dallas, Vanderbilt University, Yale University, Temple University.

Για τα αμερικανικά πανεπιστήμα που πάντοτε διαφύλατταν την ελευθερία του Λόγου και δη του Ακαδημαϊκού Λόγου, κάποια από τα ζητούμενα είναι η άρση της πολιτικής και επιχειρηματικής πίεσης και η διαφύλαξη των αρχών τους, καθώς και η προστασία των φοιτητών. Οι φοιτητές κινδυνεύουν με διαγραφές, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων στην ελευθερίου του Λόγου και στην ειρηνική διαμαρτυρία, τα οποία ξεκάθαρα καταπατώνται, ακόμα και με πλαστικές σφαίρες.