Δαμασκός : Ενστάσεις για την παύση πυρός – Ασαφής χαρακτηρίζεται

Ως «ασαφής» χαρακτηρίστηκε η συμφωνία ΗΠΑ και Τουρκίας για την κατάπαυση πυρός στην Συρία από την πολιτικό σύμβουλο του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ Bouthaina Shaaban.

Ο σύμβουλος του Σύρου προέδρου δήλωσε πως η Δαμασκός διαφωνεί με την ιδέα του αυτόνομου Κουρδιστάν καθώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για αυτό το ενδεχόμενο στη Συρία.

«Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας είναι ασαφής» ανέφερε η Shaaban, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της συνέντευξης.

Αναφορικά με τον όρο ζώνη ασφαλείας η Shaaban τόνισε ότι «όσον αφορά στον όρο «ζώνη ασφαλείας», είναι ανακριβής: αυτό που πραγματικά θέλει η Τουρκία είναι μια κατοχική ζώνη».

Νωρίτερα την προσωρινή κατάπαυση πυρός στη Συρία συμφώνησε η Τουρκία, όπως ανακοινώθηκε λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης της αμερικανικής αντιπροσωπείας με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ ο τούρκος πρόεδρος συμφώνησε την κατάπαυση πυρός για 120 ώρες, προκειμένου να μπορέσουν να αποσυρθούν από τα σύνορα της χώρας οι κούρδοι μαχητές, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πένς.

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ με ένα tweet έκανε λόγο για «θαυμάσια νέα» από την Τουρκία, ενώ συμπληρώνει πως «θα σωθούν εκατομμύρια ζωές».

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!

