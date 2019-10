Τραμπ : Ολο κυρώσεις ετοιμάζει για την Τουρκία και όλο δεν τις εφαρμόζει

Ένα βήμα πριν τις κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία βρίσκονται οι ΗΠΑ, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που εξουσιοδοτεί το υπουργείο Οικονομικών να επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Στίβεν Μνούτσιν δήλωσε σήμερα ότι ο Τραμπ έδωσε την άδεια για κατάρτιση «πολύ σημαντικών» νέων κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Άγκυρα στη βορειοανατολική Συρία.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι επί του παρόντος οι κυρώσεις δεν ενεργοποιούνται.

Επαναλαμβάνοντας προηγούμενη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μνούτσιν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να «εξουδετερώσουν» την τουρκική οικονομία «αν καταστεί αναγκαίο».

Εξαρχής, οι ΗΠΑ κράτησαν αντιφατική στάση απέναντι στον πόλεμο Τουρκίας – Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία.

Το γεγονός ότι ο Τραμπ απέσυρε τα αμερικανικά στρατεύματα από τα σύνορα Τουρκίας – Συρίας ήταν αυτό που επέτρεψε στα στρατεύματα του Ερντογάν να μπουν στη Συρία. Πολλοί ήταν αυτοί που μίλησαν για ξεκάθαρη εγκατάλειψη των Κούρδων συμμάχων από τις ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε σε ένα επικοινωνιακό σόου. Αν και άνοιξε τον δρόμο για το «ντου» της Τουρκίας, στη συνέχεια δήλωσε ότι συμπάσχει με τους Κούρδους και ότι θεωρεί κακή ιδέα την τουρκική επιχείρηση στη Συρία.

Με ένα χαρακτηριστικό tweet, είπε ότι είναι ικανός να καταστρέψει την τουρκική οικονομία αν η Άγκυρα παρεκτραπεί.

….the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019