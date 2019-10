Μογκερίνι : Aνησυχητικές οι ενέργειες της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ

Την ανησυχία της για τις τουρκικές παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και για την τραγική κατάσταση στη Συρία εκφράζει για ακόμη μια φορά η ΕΕ.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι δήλωσε ότι οι συνέπειες των ενεργειών της Άγκυρας στη Συρία θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.

Η κ. Μογκερίνι σε απάντησή της για την Τουρκία στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, μετά τις εργασίες της 4ου Περιφερειακού Φόρουμ της Ένωσης για τη Μεσόγειο, στο οποίο συμμετείχε και ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η ΕΕ ζήτησε από την Τουρκία να τερματίσει την στρατιωτική παρέμβαση στη Συρία.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας επανέλαβε τη σαφή θέση της ΕΕ για την στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία, λέγοντας ότι «ζητήσαμε από την Τουρκία να σταματήσει και πιστεύουμε ότι οι συνέπειες θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνες».

