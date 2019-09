Παλιά φωτογραφία του Τριντό προκαλεί θύελλα αντιδράσεων – Ζήτησε δημοσίως συγγνώμη

Σάλο έχει προκαλέσει μία παλιά φωτογραφία με τον Τζάστιν Τριντό, η οποία δημοσιεύτηκε ένα μήνα πριν από τις εκλογές στον Καναδά.

Στην φωτογραφία φαίνεται ο Τζάστιν Τριντό είναι ντυμένος μαύρος Αλαντίν.

Η φωτογραφία είχε τραβηχτεί από σχολικό πάρτι το 2001 μεταμφιεσμένο με κοστούμι του Αλαντίν και το πρόσωπό του βαμμένο με μαύρο μέικαπ.

Η φωτογραφία προκάλεσε τόσο σάλο που ο Τρίντο αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη δημοσίως για το blackface.

«Δεν έπρεπε να το είχα κάνει», είπε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια προεκλογικής του περιοδείας. «Είχα μεταμφιεστεί φορώντας ένα κοστούμι του Αλαντίν και βάφτηκα με μακιγιάζ. Είναι κάτι που δεν το θεωρούσα ρατσιστικό τότε, αλλά σήμερα αναγνωρίζω ότι είναι ρατσιστικό και λυπάμαι βαθύτατα. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη. Λυπάμαι πολύ», είπε, αποκλείοντας να παραιτηθεί.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 2001 στο ετήσιο δείπνο στο ιδιωτικό σχολείο του Γουέστ Πόιντ Γκρέι, του Βανκούβερ, όπου δίδασκε ο 29χρονος τότε Τριντό. Σε αυτή την ασπρόμαυρη εικόνα, ο Καναδός πρωθυπουργός φαίνεται να χαμογελά, περιτριγυρισμένος από τέσσερις γυναίκες, φορώντας ένα τουρμπάνι και το πρόσωπό και τα χέρια του να είναι βαμμένα με μαύρο χρώμα.

Η αποκάλυψη της φωτογραφίας, μια εβδομάδα μετά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές της 21ης Οκτωβρίου, έπεσε σαν «βόμβα», καθώς πριν από αυτή την αποκάλυψη ο αρχηγός των Φιλελευθέρων, παρουσιάζεται ως ένας ένθερμος υποστηρικτής της πολυπολιτισμικότητας.

Ο Άντριου Σιρ, ηγέτης του Συντηρητικού κόμματος, δήλωσε ότι η φωτογραφία του Τριντό ήταν ρατσιστική το 2001 και είναι ρατσιστική και σήμερα.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada’s Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF

— TIME (@TIME) September 18, 2019