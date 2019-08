ΗΠΑ – Οχάιο: Χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ο μακελάρης πριν την επίθεση

Ο ένοπλος ο οποίος σκότωσε εννέα ανθρώπους έξω από ένα μπαρ στο Ντέιτον, στην Πολιτεία Οχάιο, είχε κοκαΐνη, Ζάναξ και αλκοόλ στον οργανισμό του όταν διέπραξε την επίθεση, διαπίστωσε η ιατροδικαστική υπηρεσία της Κομητείας Μοντγκόμερι χθες Πέμπτη.

Τα ευρήματα ανακοινώθηκαν από την αστυνομία κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου και μέσω Twitter.

Η αστυνομία διευκρίνισε εξάλλου ότι δύο από τα θύματα της σφαγής χτυπήθηκαν από πυρά αστυνομικών που επενέβησαν στον τόπο του μακελειού.

«Αν και είναι βαρύ για μας το ότι η αντίδρασή μας έβλαψε τους ανθρώπους αυτούς, μας ανακουφίζει το γεγονός ότι καμιά από τις σφαίρες μας δεν προκάλεσε τον θάνατο οποιουδήποτε από τα αθώα θύματα», τόνισε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Ντέιτον, ο Ρίτσαρντ Μπιλ, μέσω Twitter.

